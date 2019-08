Un matrimonio civil negociado con la Santa Sede

En España los críticos del matrimonio civil acusaron a los gobiernos revolucionarios de copiar la legislación francesa de 1792. La secularización de la vida privada se debía, dijeron, a la idolatría del Estado, a ese empeño en que éste controle todos los aspectos de las relaciones humanas y de las creencias.

El Parlamento no podía legislar todo aspecto vital, insistían, para establecer un culto al Estado, una religión civil que sustituyera el culto religioso y el cristianismo. No obstante, la situación cambió con el tiempo.

El papa León XIII pactó con el gobierno español en 1888 el sistema doble; esto es, que junto al matrimonio católico existiera uno civil para no creyentes y, además, la obligación de los fieles de dar constancia al Estado de su decisión privada religiosa. El avance fue que la situación del matrimonio en esta ocasión fue negociada con la Santa Sede, no impuesta, de manera que no creó problemas.