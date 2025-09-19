Viaja gratis al festival Jardín de las Delicias

La sexta edición del festival Jardín de las Delicias, el cual tendrá lugar este viernes día 19, y el sábado 20 de septiembre en el recinto Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid, recibirá este año a 50.000 asistentes dispuestos a disfrutar de una experiencia mágica con áreas interactivas, una amplia oferta gastronómica y la actuación de los mejores artistas del panorama musical español.

Con el cartel de entradas agotadas desde hace días, la compañía patrocinadora Endesa se ha unido a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y a la organización del festival para garantizar una movilidad sostenible, gratuita y segura para el público asistente. Endesa y la EMT han presentado, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, el acuerdo para facilitar los desplazamientos con un servicio especial eléctrico y gratuito que garantizará viajes de ida y vuelta entre el intercambiador de Moncloa y el recinto del festival. Desde las 14:00h de mediodía y hasta las 04:00h de la madrugada, se garantizará el transporte para que el público pueda disfrutar de la velada de forma totalmente segura.

Movilidad sostenible

Como preámbulo a la celebración, este miércoles ha tenido lugar un mini concierto sorpresa en la confluencia de las calles Gran Vía y Montera de Madrid, en el que participaron dos de los artistas más destacados de la actualidad que actuarán en esta edición: Hey Kid y Paula Mattheus. Ambos ofrecieron a centenares de viandantes seis de sus temas más destacados, donde también fue posible contemplar uno de los autobuses eléctricos que cubrirá el recorrido.

Actuación de Hey Kid Endesa Endesa

Desde Endesa desean impulsar una movilidad de bajas emisiones con el firme propósito de reducir el impacto derivado de los desplazamientos de las miles de personas que acuden al festival. Se estima que un 80% de las emisiones de un festival están asociadas a los desplazamientos. Además de esta acción, también habrá aparcamiento gratuito para los 50 primeros coches eléctricos que usen el parking de Ciudad Universitaria.

La movilidad eléctrica reduce el impacto derivado de los desplazamientos del público asistente

Al acto de presentación acudieron Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; Gonzalo Marrón, representante del Jardín de las Delicias; e Ignacio Asensi, responsable de Patrocinios de Endesa. Asensi recordó que desde que comenzase el patrocinio del festival en 2022, la compañía se ha esforzado año tras año en llevar a cabo iniciativas sostenibles que conviertan al festival en un espacio respetuoso con el medioambiente y con las personas.

De izquierda a derecha: Gonzalo Marrón, representante de El Jardín de las Delicias; Alfonso Sánchez, director general de EMT; Ignacio Asensi, responsable de patrocinios de Endesa; Hey Kid y Paula Mattheus, y Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid Endesa Endesa

Otra medida que se llevará a cabo en favor de la reducción de emisiones, será el suministro de energía eléctrica y 100% renovable para las tareas de montaje y desmontaje con el uso de baterías. El cien por cien de los materiales de los dos escenarios del festival son reciclados o reutilizados desde la edición de 2024, y se promueve la reutilización de vasos, ofreciendo una consumición gratis por cada 20 vasos entregados.

Endesa Play premia el talento

El festival Jardín de las Delicias se ha consolidado, a lo largo de los años, como uno de las mejores citas del panorama musical español. Las tres últimas ediciones han sido reconocidas por A Greener Future en la categoría Improvers, en reconocimiento a la trayectoria, dedicación e implicación en aplicar mejoras continuas de sostenibilidad.

Actuación de Paula Mattheus Endesa Endesa

Junto a los dos artistas citados, actuarán en el escenario Endesa figuras como Melendi, Dani Fernández, Mikel Izal, Álvaro de Luna, Pignoise, Siloé, Nena Daconte, Íñigo Quintero, Hermanos Martínez, Depol o Tu Otra Bonita.

Endesa habilitará plazas gratuitas para los primeros 50 coches eléctricos que lleguen al parking

Contará también con la actuación de La Última Copa, ganadores entre un total de 441 propuestas artísticas de la primera edición del concurso de talento emergente Endesa Play. El dúo madrileño se alzó con el triunfo el pasado mes de junio y obtuvo como premio hacerse con un hueco en el cartel del Jardín de las Delicias.

Endesa también patrocina otros festivales de gran prestigio en nuestro país, como Icónica Santalucía Sevilla Fest, Cruïlla Barcelona y Espacio Zity Zaragoza y Dansaneu en Lléida. Se estima que la suma de todos ellos llega a congregar una cifra de asistentes superior al medio millón de personas, impulsando medias que hacen de los festivales lugares aún mejores para emocionarnos y compartir experiencias.