Zoo, icónica banda de rap en valenciano, se despide con una gira

El grupo Zoo ha anunciado este domingo su despedida, que llega en el mejor momento de una banda que en la gira del disco "Llepolies" llenó hace un año con su rap en valenciano el WiZink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, y que se bajará definitivamente de los escenarios tras once últimos conciertos. Fuentes cercanas a la banda han explicado a EFE que el adiós tiene una doble causa: por un lado la necesidad y el deseo de su líder, Toni 'Panxo' Sánchez, de centrarse más en su vida personal, y por otro la conciencia de que tras el éxito de ese último disco ya no podían ir más allá y la certeza de no querer continuar a medio gas.

La banda valenciana ha anunciado su adiós con un vídeo en sus redes sociales en el que su icónico 'monet' (como se denomina coloquialmente al mono que es el logotipo del grupo) se encuentra y se saluda con Panxo antes de adentrarse en un oscuro bosque. Hace unos días, y coincidiendo con el concierto de Zoo en el Festivern aparecieron en Tavernes de la Valldigna, el pueblo valenciano que acoge el festival, algunas estampaciones por sus calles con el logotipo del mono y el mensaje: "He sigut feliç" ("He sido feliz").

Zoo nació en 2014 en Gandia (Valencia) a raíz del éxito de la canción de Panxo 'Estiu' y se despide después de tres discos de estudio, un EP, dos discos de directo y una decena de giras de conciertos en los que, cantando en valenciano, han sido habitualmente cabezas de cartel. Además de por toda España, sus conciertos han llegado también hasta Bélgica, Alemania, Hungría, Suiza, Polonia, Francia, Japón, Inglaterra o Palestina, entre otros países.

El grupo afrontará entre marzo y julio una gira que le llevará por Lugo (A Candeloira), Iruña (Iruña Rock), Murcia (Garaje Beat Club), Barcelona (Telecogresca), Jerez de la Frontera (Primavera Trompetera), Bilbao (Zeid Fest), Villarrobledo (Viñarock), Mallorca (Sensenom Fest), El Bonillo (Alterna Festival), Madrid (La Riviera) y que culminará en su lugar de origen, Gandia (Pirata Beach Festival).