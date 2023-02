Los 10 futbolistas mejores pagados de la Premier y un español está en el podio

La Premier League es una de las competiciones que más invierte en fomentar el fútbol. Los clubes reciben diferentes ayudas y grandes cantidades de patrocinios para intentar que la competición sea lo más emocionante posible. Ya no solamente se hablan de las cantidades que reciben los equipos, sino también los propios futbolistas. Salvo pequeñas excepciones, los profesionales de la competición inglesa son los que más cobran con mucha diferencia. El hecho de que Emery se marche del Villarreal para firmar por el Aston Villa, que por aquel entonces estaba en puestos de descenso, es el gran reflejo de ello.

Diario Marca ha realizado un Top-50 de los futbolistas que mejores sueldos tienen en toda la Premier League. De Bruyne es el futbolista que más cobra con 20,8 millones de libras por temporada. Un sueldo muy elevado debido a sus grandes actuaciones en el City de Pep Guardiola que le han llevado a ser uno de los ídolos de la afición. El segundo mejor pagado es Haaland. El noruego se lleva 19,5 millones y su sueldo se va incrementando por incentivos. En la tercera posición está De Gea. En efecto, el portero es el único español que aparece en este listado y lo hace gracias a una nómina de 19,5 millones, la misma que tiene Haaland. Salah es el siguiente que está en el podio de los mejores con un sueldo de 18,2 millones. Su última renovación le posicionó como uno de los mejores pagados del mundo, pero anteriormente no llega a 12 millones. El internacional con Egipto gana lo mismo que J. Sancho con el United. En el siguiente escalón está Varane con 17,680 millones. El ex jugador del Real Madrid no llegaba a los 12 millones cuando jugaba en España.

Un poco menos que Varane es lo que cobra Sterling con el Chelsea (16,9 millones). Cerca de esta cifra está Grealish con 15,6 millones, Casemiro (también con 15,6) y Enzo Fernández (15,4 millones).