El alpinista Ferrán Latorre afirmó que la sensación de estar en un campo base es similar a la actual de estar confinado por la crisis de la COVID-19, en las III conferencias motivacionales WITL Talks at home by DKV, promovida por la plataforma ‘Where is the limit?’ liderada por el ex Director Ejecutivo de GAES Antonio Gassó. “Cuando estás en un campo base tienes la sensación de estar confinado. Tenías que estar de 20 a 30 días, y no hay una fecha de salida concreta. ¿Lo más duro? Las incomodidades, y el no poder comunicarte con tu gente, que es bastante duro”, manifestó en esta charla motivacional por ‘streaming’ de las WITL Talks at home.

Ferrán Latorre consideró que descender de una montaña guarda una cierta analogía con aplanar la curva de la lucha contra la pandemia de la COVID-19. “Acostumbramos a tener más accidentes de bajada porque la consecución del objetivo hace que te relajes. El cansancio se va acumulando y ahora que hemos hecho casi ‘cumbre’ en la curva de la COVID-19 queda lo más duro, que es mantener la motivación”, indicó a una pregunta de Europa Press.

Latorre, cuarto alpinista español y el primer catalán que ha escalado las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta, recordó que llegó a permanecer en un campo base en el monte Everest durante 60 días, y además sufrió la pérdida de un compañero. “He estado 34 ocasiones ‘confinado’, casi 6 años de mi vida en un campo base. Hay días en que le vas perdiendo el sentido a subir esa montaña y la fase decisiva de atacar la cumbre es dura. Vives angustia, tensión, deseas no fallar, vas a salir de la trinchera y debes darlo todo. Y ese miedo está flotando”, explicó.

En comparación con el confinamiento, el alpinista catalán dio tres claves que aplica cuando vive en un campo base: mantener la motivación y no dejarse ‘caer’ en lo mental y físico, divertirte y pensar en los objetivos “para lo que viene después”. “He leído ‘La Reina del Sur’ y ‘El Nombre de la Rosa’, libros de ajedrez, tutoriales de ‘photoshop’, ahora estoy aprendiendo alemán y a tocar la batería... Después de hacer cumbre estoy deseando volver a ver ‘verde’ y el agua, eso es volver a la vida”, desveló.

Junto a él también intervinieron Magali Dalix, que desde hace más de 26 años se dedica a la técnica y a la perfección del entrenamiento físico; el emprendedor Jordi Barri, cofundador de Teresa Carles Healthy Foods; y el médico Xavi Cantó, Director Médico de Cataluña y Andorra de DKV Salud. “La gente antes tenía la necesidad de expresar que no estaba satisfecha por nada. Con la crisis por la COVID-19, me ha sorprendido la actitud superpositiva de muchos que, por su instinto de supervivencia, se han puesto a hacer deporte, comer más sano y a llevar hábitos más saludables”, apuntó Magali Dalix, que dijo que el deporte es la ‘herramienta’ para aplicar valores a la vida.

Dalix hizo un llamamiento para hacer un “uso responsable” de las redes sociales, ya que éstas se están colapsando durante el confinamiento con contenidos vacíos y protagonizados por personas que no son profesionales. “Ahora tenemos tiempo y debemos aprovecharlo para reinventarnos. Es el momento de sacar la mejor versión de nosotros mismos”, añadió.

Esta es la tercera edición de este ciclo de charlas por ‘streaming’ durante la cuarentena por la COVID-19 tras la celebrada el 26 de marzo por la entrenadora personal Paula Butragueño, el exciclista profesional Luis Pasamontes, el técnico de los TEDAX Julio de la Iglesia y el médico Julio Lorca. Y el pasado 2 de abril intervinieron la responsable de Mujer y Nieve de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), Paula Fernández-Ochoa, el exciclista Miguel Silvestre, la deportista Agna Egea y el humorista Edu Mutante.

El ex CEO de GAES Antonio Gassó anunció que las becas de ‘Where is the limit?’ (WITL) añadirán una ayuda especial, dotada con 3.000 euros “que podrían ser algo más”, destinada a paliar los efectos de la COVID-19, cuyas bases se publicarán próximamente en las redes sociales de la plataforma. WITL Talks by DKV at home tiene el objetivo de ayudar a la población a afrontar mejor el confinamiento tras el estado de alarma decretado por el Gobierno español para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus.