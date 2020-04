El Palacio de Hielo de Madrid ha cerrado después de ser la morgue de la pandemia que ha asolado la capital de España, al resto del país y a todo el mundo. El homenaje final para cerrarlo con el discurso de Margarita Robles quizá ha sido de lo más bonito en este tiempo de polarización política.

El homenaje sentido a las Fuerzas Armadas por el apoyo y comprensión a los que se iba, por su capacidad para hacer compañía, por su entrega, ha sido valorado por todos.

Bueno por casi todos; en la televisión vasca no lo han visto asi e incluso hacen una metáfora deportiva, como si fuera gracioso. Ha sido el presentador Xabier Lapitz, de En Jake.,

“Podría ser la alineación de hockey, ¿no? Es un palacio de hielo que ha sido, por desgracia, un almacén de muertos. ¿Hace falta esto para la clausura de una instalación excepcional? ¿El himno, los militares, la ministra de Defensa, la que llevaba l cuenta del perro de Esperanza Aguirre?", dice.

“Podría ser la selección de hockey”. Así se mofa la televisión pública vasca del homenaje a las víctimas del Coronavirus en el Palacio de Hielo de Madrid. Qué asco tan profundo👇 pic.twitter.com/gPhON9qRpD — David Martínez (@davidmartinezg) April 23, 2020

La ministra Margarita Robles había dado, sin embargo, un emocionante discurso: “Lo único que puedo decir, ya sé que no es un consuelo, es que quienes han estado en este palacio, estos hombres y mujeres que han fallecido, no han estado solos. No les hemos podido salvar la vida pero que sepan que, por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la UME, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos”, aseguró