Isaiah Thomas define a Michael Jordan como haría Guardiola: “Era el mejor atleta”

A la espera de los capítulos tercero y cuarto de “The last dance”, que se estrenarán mañana en España a través de Netflix, las críticas y comentarios sobre la serie y sobre su protagonista se suceden. El último en pronunciarse ha sido uno de los enemigos íntimos de Jordan, Isaiah Thomas. La enemistad entre el mítico base de los Pistons de Detroit y el número 23 viene de muy lejos. Thomas era el líder de los “Bad Boys”, el equipo que hizo la vida imposible a Jordan a finales de los ochenta. La venganza de Jordan fue vetar su presencia en el Dream Team de Barcelona’92. “Air” confiesa todavía a estas alturas que “los odiaba y ese odio lo llevo conmigo hoy todavía”. Pues Thomas asegura que Michael Jordan no es el mejor jugador de la historia. Como hiciera Pep Guardiola con los jugadores del Real Madrid define a Jordan como el “mejor atleta en su época”. Sin más.

“Creo que esta generación no está recibiendo suficiente crédito por lo que están haciendo. Porque los atletas que están en esta generación son muy superiores a los de la mía. Jordan fue el mejor atleta que hemos visto, desde el punto de vista atlético, pero hay como 10 u 11 muchachos en la NBA en este momento con su nivel de atleticismo”, asegura. Y Thomas va un poco más allá: “Entonces no teníamos esa capacidad atlética. Con lo que Kevin Durant y LeBron están haciendo, si los pudieses poner en la era de los 80, con su talento, su capacidad atlética y su habilidad, ¿quién sería the GOAT?”, se pregunta Thomas. El base de los Pistons considera a LeBron James el mejor jugador de todos los tiempos.