Nadal, Djokovic o Federer: ¿quién golpea más duro a la bola con el revés?

La ATP publicó un estudio sobre el golpe de revés en el que analizó a jugadores que compitieron en un mínimo de 10 partidos en el periodo 2018-2020 y algunas de las conclusiones obtenidas fueron sorprendentes. El tenista que más top-spin o revoluciones por minuto o el que hacer dar más vueltas a la bola con este tiro es una de las sensaciones del circuito, no una estrella consolidada. Se trata del italiano de 18 años Jannik Sinner, que es el número 73 del mundo y que en diciembre se impuso en el Next Gen ATP Finals, que es el Torneo de Maestros de jóvenes. La ventaja de este efecto es dar más seguridad al golpe porque es más difícil que se marche largo y lograr que la bola se acelere y se eche encima del contrario después de botar. El estudio indica que Sinner logra 1.858 revoluciones por minuto de media y entre los cinco primeros en este ránking no hay ningún tenista del “top 10”. Segundo es eslovaco Martin Klizanv(1.840) y después el canadiense Felix Auger-Aliassime (1.825), el uruguayo Pablo Cuevas (1735) y el australiano John Millman (1.680). Entre los integrantes del “Big-3” Nadal es el que consigue más efecto con el revés (1.252 rpm) y después Djokovic (1.148) y Roger Federer (548), cuya estadística es llamativa, pero no tanto si se tiene en cuenta que suele utilizar el revés cortado en más ocasiones, de ahí que el promedio se vea afectado. Entre los “top 10” actuales, Monfils llega a las 1.551 rpm, Stefanos Tsitsipas a 1.280 y Daniil Medvedev a 1.262.

El análisis que aparece en la web de la ATP también estudia la velocidad a la hora de conectar el revés y ahí sí aparece un miembro del “Big 3” en el podio: Rafa Nadal. El español es tercero en el global con 112,3 kilómetros por hora de promedio, y por delante tiene al georgiano Basilashvili (114,5) y al australiano Millman (112,9). Después de Rafa está el francés Ugo Humbert (111,3) y vuelve a aparecer el joven Sinner (111,2). Los números de Djokovic, que para casi todos tiene el mejor revés del circuito en su conjunto, le colocan con 108,3 kilómetros por hora y los de Federer, 106,3.