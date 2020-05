Kanoute quiere construir la gran primera mezquita en Sevilla desde la Reconquista

Kanoute dejó huella en el Sevilla como delantero y como persona. Ahora quiere dejar una huella más material, aunque también espiritual. Quiere construir una mezquita ya ha recaudaddo 700.00 euros según el perióidico The National de Abu Dhabi

Según el periódico: "La campaña Mezquita Kanoute 4 de Sevilla” ha recaudado casi $ 750,000 de un objetivo de $ 1 millón desde su lanzamiento el año pasado. Los organizadores dicen que será la primera mezquita construida específicamente para Sevilla en 700 años desde que el gobierno islámico terminó en el sur de España. “El fútbol siempre fue mi pasión, siempre me ha gustado jugar fútbol. Se ha convertido en mi carrera. El día que conozca a Dios no me preguntarán cuántos goles he marcado en mi carrera "”, dijo Kanoute, de 42 años, crecido en Francia e internacional con Malí.

Cuando jugó en el Sevilla ya ayudó a la comunidad musulmana. Según el periódico de Abu Dhabi en Sevilla uno 30,000 musulmanes en Sevilla. “Aquí en Sevilla ... con una comunidad musulmana cada vez mayor, creo que es necesario tener un lugar más grande”, dijo en su momento Kanoute.

Los musulmanes tienen diferentes sitios de oración, pero el plan de Kanoute es construir una gran mezquita, una idea que la comunidad musulmana ha perseguido desde hace tiempo, pero sin éxito y sin financiación.

Puede que el año que viene llegue su momento.