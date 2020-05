Courtois: “Proclamar un campeón de LaLiga sin jugar no sería justo”

El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, opinó este lunes que una Liga “se juega en una temporada completa” y que “hay que jugar todo” lo que resta de campeonato porque están “en plena lucha” con el FC Barcelona, desmintiendo que dijese que se debía de proclamar campeón a su equipo si se anulase todo, aunque sí considera que en el momento de la suspensión estaban “en un momento mejor” que su rival.

“Para mí, una Liga se juega en una temporada completa. Quedan once partidos y hay que jugar todo y proclamar un campeón, en medio no se puede parar, no sería justo”, expresó Courtois en una entrevista a ‘TVE’. El belga cree que esta opción de otorgar el título a un equipo sin completarse la campaña “se podría entender en casos extremos” como los de la Premier, donde el Liverpool lleva 25 puntos de ventaja, o la Liga Francesa, donde ya se ha coronado al PSG, que tenía 15 de renta. “Pero nosotros estamos en plena lucha con el Barça y no sería justo. Hay que jugar toda la Liga y no tres cuartos”, remarcó.

La pasada semana, unas declaraciones suyas a la televisión belga indicaron que habría pedido proclamar al Real Madrid campeón por los resultados de los Clásicos (0-0 y 2-0), y el internacional insistió en desmentir “algunas malas traducciones”. “En ningún momento he dicho que se tiene que proclamar campeón al Real Madrid si se anula la liga. Mi opinión personal es que estamos en un momento mejor, aunque habíamos perdido contra el Betis, para ganar esta liga y hablaba de que nos quedaban once partidos. Yo puedo pensar que estamos más fuertes que el Barça, aunque estamos dos puntos por detrás, y si se juegan los once partidos que quedan, yo tengo confianza en mi equipo y en que podemos ganar la Liga”, añadió.

En este sentido, recordó que en el Real Madrid “siempre se lucha por todo”. “Nos sentimos muy bien y está el equipo al completo. Nos quedan partidos difíciles, pero todo el mundo enfocado en ese objetivo”, subrayó el belga. Este lunes, coincidiendo con su 28 cumpleaños, el conjunto de Zinédine Zidane volvió a los entrenamientos individuales. “Ha estado bien volver a normalidad, pero ha sido raro, diferente, por todas las normas, pero sentir de nuevo el césped y entrenar es mejor que nada”, reconoció el madridista, que entrenó “con guantes y mascarilla, con distancias de dos metros entre unos y otros, y desinfectando todo”. “Hay que acostumbrarse a la nueva normalidad que vamos a tener estos meses”, añadió, aclarando que “el único cambio” es que se puedan cambiar en su habitación de la Ciudad Deportiva.

Los entrenamientos han traído la buena noticia de los posibles regresos de Hazard y Asensio, “el que tiene más ganas de entrenar porque se lesionó en el verano”. A su compatriota le ha visto “fino, fino, y con ganas de volver a jugar”. “No le he visto entrenando, pero estaban haciendo ejercicios con el equipo. Tiene la suerte de que todo es ahora individual y que hasta que se pueda entrenar en grupo se puede recuperar, pero siempre con precaución”, recalcó. Preguntado por jugar a puerta cerrada, el portero aseguró que a los futbolistas les gusta “jugar en estadios llenos” y disfrutar de “esa adrenalina”, pero tiene claro que “hoy en día no es posible”. “Creo que durará un tiempo hasta que pueda haber eventos de mucha gente”, agregó. Además,

Courtois tampoco tiene “miedo” de volver a jugar por miedo al contagio, aunque si deben ir “con precaución” respetando el protocolo de LaLiga, e intentó restar importancia al hecho de tener que concentrarse. “Si es por temas de seguridad, es lo que toca. En torneos como la Eurocopa ya nos pasa, no es lo que más nos gusta porque quieres estar en casa con tu familia, pero si es lo que deciden para acabar la liga, así será”, sentenció.