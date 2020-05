“Hay que intentar salvar al balonmano como sea”

El entrenador español del Veszprem húngaro, David Davis, ha reconocido que le habría gustado disputar la ‘Final Four’ de la Liga de Campeones por méritos deportivos, pero cree que se ha tomado la decisión de saltarse los cuartos y los octavos y disputar directamente la Final Four el 28 y 29 de diciembre entre los cuatro mejores (Veszprem, Barça, PSG y Kiel) para “intentar salvar al balonmano como sea”. “Lo habríamos querido conseguir en el campo, pero es consecuencia de lo que está pasando, tenemos que ser mayorcitos para comprender que las decisiones son complicadas, que no las toma sólo la EHF sino todos los clubes. Lo que hay que hacer es intentar salvar al balonmano como sea, que siempre está en la cuerda floja y no es momento de estar en contra”, apeló Davis en el foro virtual ‘Espacio RFEBM’. “Es una situación en la que nadie gana, todos perdemos. Si se ha decidido salvar la ‘Final Four’, se tenía que tomar una decisión y la única era la que se ha tomado, no iban a ir los quintos o sextos de cada grupo”, opinó.

En la charla también estuvo Raúl González, entrenador del PSG, que no ocultó su preocupación por el impacto económico que tendrá la pandemia del coronavirus no sólo en el balonmano, sino en todo el deporte profesional. “Aquí, en Francia, hay miedo por todo lo que está pasando, porque el deporte profesional como lo conocíamos, incluso, puede desaparecer. El impacto económico va a ser brutal, porque las empresas van a tener muchísimos problemas para dar el dinero que daban a los equipos y está claro que va a repercutir, y en España creo que lo mismo”, señaló. El preparador español ni tan siquiera se atrevió a asegurar la continuidad a largo plazo de un club tan potente económicamente como el París Saint-Germain. “Si me hubieran preguntado hace dos meses, diría que es un club estable que va hacia arriba y que tiene un largo recorrido, pero todo lo que está pasando va a hacer tambalear no sólo el balonmano, sino el deporte mundial. Está claro que va a bajar mucho todo”, señaló. Raúl González explicó cómo es entrenar a un equipo repleto de estrellas como Karabatic, Hansen... “Cuando no conoces a la gente vas un poco impactado, porque tenemos gente que es muy importante en el balonmano mundial, pero una vez que te pones a entrenar, todo el mundo quiere lo mismo: jugar y ganar. La gente se olvida un poco de esa condición de estrella y en los entrenamientos se gastan las mismas bromas aquí que en el Vardar o que en Valladolid”, afirmó antes de indicar que no le molesta la presión de que le exijan ganar la Champions. “Cuando llegas a estos clubes, esa presión viene implícita, pero tampoco es que te exijan directamente, te dejan trabajar. Quizá nos metemos nosotros más presión que la que te meten desde fuera, pero todos los equipos tenemos esa urgencia por ganar".

Sobre la presión, David Davis aseguró que sobre todo lo que tienen es “ilusión". “El reto para todos será llegar a diciembre en un buen estado de forma", dijo. Será una Final Four rara porque los equipos cambiarán mucho de ahora a diciembre, incluso algún jugador como Corrales ahora es portero de PSG y en diciembre será rival, pues fichará por el Veszprem. "Yo estoy contento con los fichajes, son los que he querido, encantado del equipo que tendré”, dijo Davis. El ex extremo de Valladolid, Ciudad Real y Atlético de Madrid habló del trabajo de entrenador y de que tres de los cuatro de la Final Four serán españoles. “El trabajo de entrenador es ser superviviente, sacar los mejores resultados, que el equipo juegue bien y guste”, apuntó. “Y luego está el hándicap de las diferentes culturas y la barrera del idioma. Lo que hacemos es sobrevivir como sea. Y los españoles sacamos resultados con lo que se tiene, nos agarramos a lo que sea y exprimimos a la gente con mano izquierda”, manifestó.

Futuro del balonmano español

Otro de los temas que se trató fue el del balonmano español y su futuro después de una generación como la actual, que lo ha ganado prácticamente todo con la selección, y ante lo viene por el coronavirus en un deporte que fue de los que más pagó la crisis de 2008. “El balonmano español, por el estilo de juego tan inteligente que tiene, siempre va a fabricar jugadores. ¿En qué cantidad? No se sabe, porque las últimas generaciones han sido extraordinarias. Pero sí que hay gente joven que viene por detrás muy buena y que puede, por qué no, alcanzar los mejores equipos de Europa”, señaló Raúl González.