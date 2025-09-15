Acceso

¿Cuál es tu ave según tu fecha de nacimiento?

Descubre qué ave te representa según tu fecha de nacimiento y qué simbolismo tiene para tu personalidad

Andrea Arzola Morillo
El horóscopo celta se basa en un calendario lunar de 13 meses, donde cada mes corresponde a un árbol sagrado. Con el tiempo, algunas interpretaciones modernas añadieron animales -especialmente aves- para enriquecer el simbolismo.

Para los celtas, las aves eran mensajeras entre el mundo físico y el espiritual, símbolos de sabiduría, poder y conexión con lo divino.

Las aves según tu fecha de nacimiento

Dependiendo del período en el que naciste, una ave puede representarte y reflejar rasgos de tu personalidad.

  • 24 de diciembre - 20 de enero: El Cuervo. Inteligencia, adaptabilidad y visión estratégica.
  • 21 de enero - 17 de febrero: El Halcón. Poder, determinación y liderazgo natural.
  • 18 de febrero - 17 de marzo: La Lechuza. Sabiduría, intuición y conexión con lo místico.
  • 18 de marzo - 14 de abril: El Halcón real. Valentía, energía y capacidad de decisión.
  • 15 de abril - 12 de mayo: El Águila. Perspectiva amplia, claridad mental y coraje.
  • 13 de mayo - 9 de junio: El Pájaro cantor. Creatividad, sensibilidad y expresión artística.
  • 10 de junio - 7 de julio: El Búho. Conocimiento profundo y estabilidad emocional.
  • 8 de julio - 4 de agosto: El Halcón peregrino. Protección, perseverancia y liderazgo.
  • 5 de agosto - 1 de septiembre: El Colibrí. Rapidez mental, curiosidad y alegría.
  • 2 de septiembre - 29 de septiembre: El Cisne. Elegancia, equilibrio y sensibilidad estética.
  • 30 de septiembre - 27 de octubre: La Paloma. Renacimiento, esperanza y serenidad.
  • 28 de octubre - 23 de noviembre: El Águila pescadora. Claridad, intuición y visión estratégica.
  • 24 de noviembre - 23 de diciembre: El Búho nocturno. Transformación, introspección y renovación.

Nota: estas asociaciones son interpretaciones modernas y no forman parte del horóscopo celta original.

Cómo integrar este conocimiento en tu vida

Conocer tu ave celta puede ser un ejercicio de autoconocimiento y una forma de reconectar con la naturaleza. Algunos estudiosos modernos sugieren que reflexionar sobre estos símbolos ayuda a identificar fortalezas, desafíos internos y a encontrar mayor equilibrio en la vida cotidiana.

