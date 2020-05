El “bad boy” número uno de la ATP es Nick Kyrgios. El australiano ha sido protagonista el pasado fin de semana con su live en Instagram junto a Andy Murray. Kyrgios ya ha retado a Nadal y a Djokovic para vivir una experiencia, pero mientras maneja esa posibilidad aquí aparece su particular “top 10” de barbaridades que ha soltado en los últimos años. Nick Kyrgios en estado puro.

1. En pleno partido con Stanislas Wawrinka. “Kokkinakis -íntimo amigo de Kyrgios- se tiró a tu novia, tío. Siento decirte esto”.

2. Entrevista con el “New York Times”. “Si quisiera ganar Grand Slams, lo lograría. Entrenaría dos veces al día, iría al gimnasio cada día, estiraría, haría rehabilitación, comería bien, pero en este momento no sé lo que quiero. No tengo entrenador, entreno de vez en cuando. Puedo tomármelo tranquilo y ser el 10 o el 20 del mundo toda mi carrera. ¿Quiero eso? Pues no lo sé”.

3. Con el equipo de Australia en la Laver Cup. “He perdido la concentración. Vi una tía buena en la grada y perdí la concentración, si os soy sincero. Me casaría con ella ahora mismo”.

4. Después de ganar el torneo de Acapulco. “No sé cómo gané esa semana. Salí de fiesta todos los días y me acosté a las cuatro y media de la mañana cada noche. Si hubiera tenido una cámara, lo que pasó esa semana habría dado para una película”.

5. Al terminar el partido con Nadal en Wimbledon 2019. “Sí, quería darle en el centro del pecho a Rafa. ¿Por qué iba a disculparme? No le golpeé. Fue a su raqueta, ¿no? ¿Cuántos Grand Slams tiene? ¿Cuánto dinero tiene en el banco? Creo que Nadal puede soportar un pelotazo en el pecho”.

6. Dedicado a un recogepelotas durante un partido en Roland Garros 2017. “Dame una cerveza ahora mismo. ¡Ahora!”.

7. El warning más polémico de la historia por perder tiempo y vinculándolo a Rafa. “Esto es muy divertido. Si Rafa juega así de rápido, me retiro del tenis. (Dirigiéndose a Fergus Murphy, juez de silla) Eres una basura. Una desgracia. Muéstrame unas imágenes de Rafa jugando así de rápido. Si las encuentras, me callo para siempre”.

8. Así ve el tenis. “Para mí es una forma fácil de ganar dinero. Sólo paso una pelota por encima de la red"

9. Frases dedicadas a Verdasco y Nadal: “Creo que Verdasco es el tío más arrogante que he conocido jamás. Me pone de mal humor sólo el decir su nombre. Y Rafa es mi polo opuesto, se pica mucho cuando le gano”.

10. Y su reflexión sobre la tierra batida: “Es una superficie de mierda. ¿A quién le gusta esa pista? Es la superficie menos creativa”.