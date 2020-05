Marco Asensio sufrió una grave lesión en el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla izquierda durante un amistoso de pretemporada frente al Arsenal, y después de una dura rehabilitación ya se entrena con sus compañeros y asegura que la articulación “está respondiendo bien”.

"Me encuentro muy bien. La primera semana fue diferente al volver a entrenar y estar con los compañeros. Mi adaptación está siendo buena, la rodilla está respondiendo bien y la verdad que físicamente me encuentro muy bien", dijo en el canal Real Madrid TV.

El jugador balear se vio beneficiado por el parón de más de dos meses debido al coronavirus ya que no se perderá toda la temporada y podrá contar con minutos en las 11 Jornadas que restan de competición, diez meses después de haber sido operado.

Un tiempo en el que siguió un exhaustivo plan de recuperación para volver al máximo nivel: "La espera ha sido muy larga. He trabajado mucho y sobre todo he tenido mucha paciencia, porque ver cada día a tus compañeros entrenar y yo estar en la sala de fisioterapia era una cosa que me costaba mucho. Ya estoy con los compañeros en el campo y eso es lo importante. La espera ha merecido la pena", recordó.

Asensio ponderó también que ya puedan entrenar en dos grupos para recuperar el tono competitivo: "Hemos estado bastante tiempo sin estar juntos en el campo y ahora volvemos a coger esos mecanismos de ataque y defensa. Ya podemos entrenar con más gente y la intensidad ha subido bastante", comentó.

"A medida que nos acerquemos a la competición iremos preparando todo mejor. Hemos venido con un buen tono físico y teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Hemos hecho un buen trabajo en casa y se está reflejando en el campo", amplió.

Por último, Asensio aseguró que la plantilla tiene muchas ganas de que vuelva LaLiga Santander, parada para el Madrid desde el 8 de marzo, fecha en la que cayó derrotado frente al Betis (2-1).

“Tenemos muchas ganas de que empiece la Liga y de afrontar esos partidos que deciden un título. Sabemos que son partidos a vida o muerte. Cada partido hay que afrontarlo al máximo y vamos a intentar ganar todo lo que nos queda”, concluyó.