En la NBA no sólo los jugadores se manifiestan contra el racismo y sobre las consecuencias que ha supuesto en la sociedad estadouniense la muerte de George Floyd. A las estrellas de la Liga se ha sumado uno de los referentes en los banquillos, Gregg Popovich. El técnico de los Spurs y de la selección de Estados Unidos no se ha cortado a la hora de criticar abiertamente al presidente Trump. En una charla para “The Nation” Popovich cargado con dureza contra el inquilino de la Casa Blanca.

«Lo que más me fastidia es que todos hemos visto esa violencia policial y ese racismo, pero las cosas no cambian nunca. Por eso estas protestas están siendo tan explosivas. Pero sin liderazgo político y sin gente que entienda de qué va este problema nunca habrá cambio. Los estadounidenses blancos siempre han evitado considerar esto un problema porque han podido hacerlo, y eso es algo que también debe cambiar», asegura el entrenador de los Spurs. Y va mucho más lejos: "Si Trump tuviera un cerebro, incluso si fuera cínico al 99 por ciento, saldría y diría algo para unir a las personas. Pero a él no le importa unir a las personas, incluso ahora. Así de trastornado está. Esto también va de él de lo que le beneficia personalmente, nunca se trata del bien común. Siempre ha sido así, es increíble. Está muy claro lo que hay que hacer: necesitamos un presidente que salga y diga: ‘Black lives matter’ («Las vidas de los negros importan»). Sólo esas tres palabras. Pero no lo hará y no podrá. No puede porque es más importante para él aplacar al pequeño grupo de seguidores que validan su locura. Pero es esto es más que Trump, es el sistema el que tiene que cambiar. Trump no sólo divide, sino que es un destructor. Su presencia te hace morir. Te comerá vivo para alimentar sus propios fines. Me horroriza que tengamos un líder que no puede decir que las vidas de los negros importan. Por eso se esconde en el sótano de la Casa Blanca. Es un cobarde. Crea una situación y huye como un estudiante de primaria. En realidad creo que es mejor ignorarlo. No hay nada que pueda hacer para mejorar esto porque es sólo un idiota trastornado. Yo haré todo lo que pueda para ayudar porque eso es lo que hacen los líderes. Pero él no puede hacer nada para ponernos en el camino de lo positivo porque no es un líder».