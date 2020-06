F1: Prohibido compartir champán

Después de casi cuatro meses de incertidumbre, la Fórmula Uno tiene un plan. Y ese plan arranca el primer fin de semana de julio en Austria. De momento, Liberty (la empresa promotora) y la Federación Internacional (FIA) han anunciado la primera parte del calendario hasta septiembre, porque la segunda recorrerá Asia y América y han decidido esperar a la evolución de la pandemia. Desde que se cancelara el Gran Premio de Australia el marzo los organizadores sólo han encontrado problemas para elaborar un calendario. Incluso se especuló con no disputar la temporada 2020, algo que hubiera supuesto el caos en la mayoría de las escuderías.

Las dos primeras pruebas se celebrarán en el mismo circuito, Austria, y serán durante dos fines de semana consecutivos. El 19 de julio se disputará el Gran Premio de Hungría y después se volverá al doble formato de fin de semana seguido en Reino Unido. Justo después llegará el Gran Premio de España, el 16 de agosto, que después de tener todas las papeletas para quedarse fuera, se ha visto beneficiado por las bajas voluntarias o forzadas por las medidas de los Gobiernos como las de Mónaco, Holanda o Francia. La cita catalana sólo tenía acordado con la organización un año más de contrato y no contaba entre las preferencias de Liberty, que prefería dar prioridad a aquellos países con los que tenía contratos a más largo plazo. Sin embargo, las circunstancias permitirán que la F-1 recale de nuevo en Montmeló. A continuación se viajará a Bélgica e Italia. Eso sí, en ninguno de estos Grandes Premios habrá público, se reducirá el personal de los equipos, Federación y equipos de televisión.

La segunda parte del calendario se anunciará en las siguientes semanas, pero la organización ha advertido que, si no es posible viajar a otros continentes, la F-1 volverá a disputarse en circuitos europeos, repetidos o nuevos. Portugal, San Marino y otros países podrían estar interesados y tienen circuitos para recibir a la F-1.

Pero Liberty no sólo ha confirmado el calendario hasta verano, sino también las medidas que implementará para evitar contagios. Ha confirmado que realizará todos los test necesarios y de forma habitual a cualquiera que trabaje en la F-1. Tomarán la temperatura a la entrada de los circuitos a todo el mundo y organizará vuelos chárter de todos los miembros de los equipos para minimizar el contacto con personas ajenas al «circo». Hay mucho en juego y llegados a esta circunstancia no es de extrañar que vayan a construir una burbuja alrededor de este deporte que no puede permitirse más pérdidas económicas.

También se establecerán medidas de distanciamiento social en actos y eventos promocionales, en las conferencias de prensa y en la ceremonia del podio. Se acabó compartir el champán, regar al rival o al compañero o los abrazos entre miembros del equipo.

La propuesta de disputar dos carreras al esprint el sábado para determinar el orden de salida del Gran Premio ha quedado descartada. Según Liberty, no ha cuajado entre los equipos, que veían más riesgo y existía la posibilidad de desvirtuar la competición lejos del formato habitual.

Carlos Sainz ya se encuentra en Inglaterra para incorporarse al trabajo en la sede de McLaren después de permanecer confinado en Madrid más de 70 días. «La Fórmula Uno ha encontrado una solución coherente, una solución que me parece optimista y realista. Creo que estas primeras ocho carreras en Europa, si seguimos haciendo las cosas bien; manteniendo los niveles de concienciación y seguridad, para evitar el virus lo más posible e intentar protegernos, se van a llevar a cabo sin ningún problema», afirmó.