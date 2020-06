ELA, una enfermedad de riesgo entre los futbolistas

La ELA (esclerosis lateral amiotrófica) no es una enfermedad ajena al fútbol, en especial en Italia, donde se estima que desde los años 70 más de 40 futbolistas han fallecido a causa de ella. Los más conocidos, Stefano Borgonovo, exjugador de Milan y Fiorentina, que murió en 2013 con 49 años, y Gianluca Signorini, quien pasó por Genoa, Roma y Parma y falleció en 2002 con solo 42 años.

El Instituto Mario Negri de Milán publicó en 2019, durante la reunión de la Academia Americana de Neurología, un estudio en el que confirmó que “el riesgo de ELA entre exjugadores de fútbol es aproximadamente dos veces superior que el de la población general”. En la Serie A, ese riesgo aumenta hasta las seis veces.

En la investigación se analizaron casi 25.000 jugadores de la Serie A, B y C (las tres primeras categorías del fútbol italiano) entre las temporadas 1959-60 y 1999-2000. Se identificaron 32 casos de ELA: 14 de centrocampistas, nueve de defensas, seis de delanteros y tres de porteros.

“Lo que nuestra investigación confirma es que el riesgo de ELA entre exjugadores de fútbol es aproximadamente dos veces superior que el de la población general”, explicó Ettore Beghi, responsable del estudio junto con Elisabetta Pupillo.

Al centrarse en la Serie A, el estudio constata que ese riesgo aumenta hasta las seis veces y que los futbolistas enferman más jóvenes. “El inicio de la enfermedad entre los jugadores de fútbol es de 43,3 años, mientras que el de la población general en Italia es de 65,2 años”, declaró Beghi.

“Para justificar el aumento del riesgo, se han tenido en cuenta traumas repetidos, ya considerados en el pasado entre los factores de riesgo de ELA, el ejercicio físico prolongado y la ingesta de sustancias potencialmente tóxicas para las neuronas motoras”, apuntó el informe.

“Nos enfrentamos a un avance de la enfermedad de 22 años en el caso de los jugadores. Así que no solo se enferman más, sino que contraen la enfermedad a una edad temprana en comparación con los pacientes que no han jugado al fútbol. Además, los datos pueden no ser definitivos, porque algunos casos pueden haber escapado a investigaciones periodísticas y legales, las principales fuentes de nuestra información”, señaló Elisabetta Pupillo.

Pero no solo el fútbol italiano se ha visto afectado por la ELA. En Escocia, Jimmy Johnstone, gloria del Celtic de Glasgow campeón de la Copa de Europa, falleció de ELA en 2006, con 61 años. Mucho más joven era Krzysztof Nowak, centrocampista polaco del Wolfsburgo alemán que murió en 2005 con solo 29 años. Y 43 años tenía el defensa holandés Fernando Ricksen, exjugador de AZ, Glasgow Rangers y Zenit, cuando falleció en septiembre de 2019.