“Las murallas de Ávila, fachas” el irónico mensaje de Alfonso Reyes contra el Gobierno

La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, dependiente del Gobierno de España está defendiendo la campaña de las furgonetas de Correos con los colores del arco íris. Lo hace a través de las palabras de su directora: Boti García Rodrigo

“Quien me conozca un poco, recordará que soy hija del cuerpo, del cuerpo de funcionarios de Correos”, cuenta. “Mi mitad García era del cuerpo: mi abuelo, mi padre, sus dos hermanas y también su particular hermano pequeño*, todos del cuerpo, todos de @Correos, y además, con una probada y sincera devoción y entrega"

Y continúa: “Correos era la casa grande de los García y siempre pronunciaban su nombre con mayúscula y un escalofrío. Veo ahora con alegría que los buzones, las camionetas de reparto y un sello* lucen orgullosos los colores del arcoíris en este #Orgullo2020 y me emociona, me emociona mucho”, sigue.

“¡Quién me lo iba a decir! Tantos años echando cartas en aquellos buzones gordetes, de un gris metal pachucho, tantos años viendo el reparto en tristes furgonetas con una o dos abolladuras oxidadas “Tantos años de sellos de Franco, (¡Franco, Franco, Franco!), don Pelayo, bordados regionales, fauna salvaje o las murallas de Ávila. O Pemán. Toda una vida de sellos de España, de aquella España imposible.”

Y a esta frase ha respondido Alfonso Reyes, con ironía: “Siempre lo he dicho, Don Pelayo, los bordados regionales y las murallas de Ávila son fachas. Por fin me hacen caso. he aquí que en este bendito”