Setién también manda un burofax al Barcelona...

Suena a cachondeo, pero no lo es. Un día después de que Messi comunicara por burofax que quiere abandonar el Barcelona, club al que llegó de niño, en el que lleva 20 años y con el que lo ha ganado todo, la “Ser” informa de que no ha sido el único burofax que han recibido en el club. “También los abogados de Setién han enviado un burofax al Barça porque el ex-técnico y su equipo aún no han sido notificados de su despido de manera que no pueden buscar equipo”, dice la emisora de radio.

Setién fue despedido después de perder la Liga, cuando estaba líder al empezar el fútbol tras el confinamiento, y, sobre todo, tras el desastre de la Champions, competición en la que el Bayern Múnich le ganó en cuartos de final superándolo por 8-2, un resultado histórico. Incluso Koeman ha sido presentado como nuevo entrenador y ya está trabajando, con reuniones individuales con varios jugadores. Su primera medida ha sido decir a Luis Suárez, Arturo Vidal, Rakitic y Umtiti que no cuenta con ellos. Pero Setién, que estuvo al frente del equipo azulgrana en 25 partidos: 19 de Liga, tres de Champions y tres de Copa, con un balance de 16 victorias, cuatro empates y cinco derrotas; quiere pasar página.