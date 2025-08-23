Atlético de Madrid - Elche, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Este sábado 23 de agosto, el Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un duelo con sabor especial en la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. A partir de las 19:30 horas (hora peninsular española), el Atlético de Madrid recibe al Elche en un choque que se presenta clave para ambos conjuntos en este arranque de temporada.

El Atlético de Madrid afronta el encuentro con la obligación de reaccionar tras su derrota en la primera jornada frente al Espanyol (2-1). Los de Diego Pablo Simeone, que han reconstruido gran parte de la plantilla este verano, quieren hacer del Metropolitano su fortín y sumar sus tres primeros puntos del curso ante su afición. El equipo ha perdido piezas importantes como Correa, Witsel, Rodrigo De Paul o Samu Lino, pero ha incorporado refuerzos de nivel con Álex Baena (aunque será baja para este partido por lesión), Johnny Cardoso, Ruggeri, Hancko, Raspadori, Marc Pubill y Thiago Almada. A ellos se suman jugadores ya consolidados como Oblak, Pablo Barrios y Julián Álvarez, que ya marcó en la jornada inaugural. La baja de José María Giménez condicionará la defensa para este choque.

Enfrente estará el Elche de Eder Sarabia, recién ascendido desde LaLiga Hypermotion. El conjunto ilicitano arrancó el curso con buenas sensaciones tras empatar 1-1 frente al Real Betis en el Martínez Valero, gracias a un tanto de Germán Valera. Con ilusión renovada y la moral alta, el Elche tratará de sorprender a domicilio en uno de los estadios más exigentes del campeonato.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Elche

El encuentro podrá seguirse en directo a través de DAZN LaLiga (M55, O113) y DAZN LaLiga 2 (M58, O114), disponibles en la plataforma DAZN. Además, también estará disponible en LaLiga TV Bar, dentro de Movistar Plus.

Con la necesidad de reacción del Atlético y la ilusión de un Elche recién ascendido, todo apunta a un partido vibrante que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el inicio de la temporada.