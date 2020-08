El técnico argentino César Luis Menotti, actual responsable de las selecciones de Argentina, habló sobre la salida de Leo Messi del Barcelona, equipo al que entrenó en los años 80.

“Me generó sorpresa, sobre todo porque Messi es un chico de carácter muy livianito, no es un hombre de reacciones violentas. Por lo tanto, me llamó poderosamente la atención. Estaba al tanto de que había unas relaciones difíciles, pero la verdad me sorprende que esto no se haya resuelto de otra manera por lo que es Messi para el Barcelona”, dijo Menotti en TNT Sports.

“Aún no he hablado con él, pero sé que hay un tema legal de por medio. No va a ser fácil que se resuelva tan rápidamente. Es la primera vez que veo que un conflicto de este tipo, sobre todo de un futbolista que le ha dado tanto al Barcelona, más que ningún otro jugador en su historia, no se resuelve de otra forma. Me parece que podría haber sido más cordial el tema”, añadió.

“La relación con el presidente no era buena. No es que el tema sólo haya pasado por Messi. Pero él lleva en sus espaldas una representatividad que no tiene ningún otro jugador. Pero el malestar parece que es general”, comentó Menotti.

El técnico argentino no ve fácil que se llegue a un acuerdo rápido: “Acabo de hablar con gente de Barcelona y me dice que es imposible que se vaya, que se va a arreglar. Pero yo por lo que veo no está tan cerca de que se arregle. Se me hace difícil pensar en verlo en otro equipo, porque vivió prácticamente toda su vida allí y sus hijos nacieron allí. No es fácil irse de una ciudad para siempre y después de 20 años de vivir ahí. Si me preguntan en qué equipo me gustaría verlo, te diría me que gustaría verlo jugar con Pep Guardiola, que se conocen muy bien y han ganado tantas cosas. Cualquier equipo con grandes aspiraciones va a encontrar en Messi un futbolista que está en un muy buen momento. Es un chico que nunca tuvo lesiones graves, que siempre se cuidó”, terminó.