¿Sigue Messi en el chat de la plantilla del Barcelona?

El futuro de Leo Messi sigue en el aire y en los últimos días nadie dice nada. En realidad, tampoco se hablaba mucho antes: el burofax del jugador diciendo que se va, al entender que puede hacer uso de la cláusula liberatoria y que ya no pertenece al club; la respuesta del Barça de que le queda un año de contrato y marcharse cuesta 700 millones de euros y la rebeldía del “10″ al faltar a los entrenamientos. Mañana miércoles es un día importante para ver si el asunto toma una dirección con la reunión entre Jorge Messi, el padre del delantero, y el presidente Josep Maria Bartomeu. Mientras, Frenkie de Jong sí se refirió a la posible marcha de la estrella argentina en una entrevista a Fox en la concentración con Holanda. “Espero que Messi siga ahí cuando yo regrese, pero no depende de mí. ¿Sigue en el grupo de chat de la plantilla? Sí, sigue”, admitió el rubio centrocampista, que va a ser uno de los jugadores más importantes para Ronald Koeman. “Yo no soy nadie para hablar de eso con Messi, estoy seguro de que tiene mucha gente a su alrededor haciéndolo estos días”, continuó.

Koeman conoce perfectamente a De Jong, ya que lo ha dirigido en la selección de Holanda, y su intención es la de hacerle jugar en el puesto de mediocentro, que lleva más de una década en posesión de Busquets. La duda es qué papel va a quedar para el campeón del mundo con España.