Messi se queda en el Barcelona, según TyC Sports

Día de locos en el Caso Messi. Primero la guerra de comunicados. Jorge Messi, padre y representante del jugador, manda una carta a LaLiga diciendo que no tiene que pagar 700 millones para salir del Barcelona. Después, la respuesta del organismo que preside Javier Tebas asegurando que sí tiene que hacerlo. Y a continuación Tyc Sports, la emisora argentina, anunciando un bombazo: Messi finalmente ha decidido quedarse en el Camp Nou y cumplir el año que le queda de contrato. El último giro de guión lo adelanta una televisión que ha dado algunas de las primicias respecto a la situación del “10″. Aluden a que, pese a que desde el entorno de Messi entienden que puede hacer uso de la cláusula liberatoria, como indicaron en el burofax, no quiere irse del club de su vida en medio de un escándalo, incluso de un juicio en el que también podría estar envuelto el club comprador, que podría contar con el futbolista este año gracias al transfer provisional, pero debería que esperar a la resolución del litigio para saber si tiene que pagar esos 700 millones o la cantidad que considere el juez.

Messi, por tanto, pese a querer irse, se va a terminar quedando, siempre según la información de TyC Sports. El verano que viene le cumple el contrato y ya sí podría marcharse donde quisiera, sin tener que pagar un euro, lo que además podría suponer más ingresos para él por una prima de fichaje, al no haber tenido que pagar cláusula. Desde enero ya podría negociar. Otra opción es que el año no vaya del todo mal con Koeman y que el próximo presidente del Barça (hay elecciones en marzo de 2021) pueda convencerle para que renueve. También está por ver la actitud del futbolista al quedarse a disgusto. Parece que el 2-8 contra el Bayern Múnich no va a ser el último partido de Leo, que es el jugador más importante en la historia del Barça.