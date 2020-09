Messi quiere que Hacienda certifique que no ha investigado a su Fundación

La Fundación Leo Messi, investigada por la Audiencia Nacional por un supuesto desvío de fondos tras la denuncia presentada por un ex empleado, ha solicitado a la juez que instruye el caso, María Tardón, que pregunte a la Delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña si ha investigado a la institución y que se dirija al Protectorado Catalán de Fundaciones para que certifique si le ha sancionado por incumplir sus funciones entre 2013 y el pasado año.

Así consta en un escrito remitido a la magistrada -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- el pasado día 8, después de la comparecencia del denunciante, Federico Rettori, en la Audiencia Nacional, tras la cual el cooperante se quejó de que la instructora no le había permitido aportar a la causa documentación que considera esencial para acreditar que la fundación del jugador del Fútbol Club Barcelona actuaba más “como un mecanismo para evitar el pago de impuestos” que destinado “a ser útil socialmente”, tal y como sostiene en su denuncia. De hecho, Rettori se negó incluso a firmar su declaración aduciendo que obviaba los datos más relevantes de la denuncia relativos al desvío de fondos.

Nada más producirse esa declaración, la Fundación Messi solicitaba a la juez la práctica de dos diligencias. En primer lugar, dado que el testigo dijo a la juez que antes de presentar su denuncia ante la Audiencia Nacional formuló otra “por los mismos hechos que aquí se investigan” ante la Agencia Tributaria, solicita que se libre oficio a la Delegación de Hacienda en Cataluña para que “remita a este juzgado copia de la misma” e informe de si dicha denuncia “motivó la incoación de expediente de cualquier tipo, incluso interno”. De existir, añade, “requiérase la remisión del expediente íntegro a este juzgado”.

Asimismo, y tras esgrimir que el Protectorado Catalán de Fundaciones es el encargado de “las funciones de supervisión, verificación e intervención” de esos organismos de fines sociales, solicita a Tardón que libre oficio a este organismo “a fin de que informe si como consecuencia de algún eventual incumplimiento” de sus obligaciones entre 2013 y 2019 “se ha sustanciado algún procedimiento sancionador contra la Fundación Leo Messi”.

Hacienda ya está representada en la causa en la que se investiga a la fundación de la estrella culé por la Abogacía del Estado, que se personó en el procedimiento ante la posible existencia de irregularidades tributarias.

Tras su frustrante declaración -en la que intentó sin éxito, se quejó, aportar un pendrive con documentación sobre los convenios denunciados, que suman 3,3 millones de dólares, y transferencias a una presumible empresa pantalla, Hanns Enterprises Ltd., que vincula al padre del jugador, Jorge Horacio Messi-, Rettori decidió trasladar también su denuncia al Sepblac, el servicio de prevención del blanqueo de capitales, barruntando un posible archivo de la investigación, que la instructora ya sobreseyó hace un año al considerar la denuncia un “artificioso relato”.

A petición de la propia magistrada, el denunciante ya ha aportado a la Audiencia Nacional la información relativa a esos convenios que no fueron incluidos en las memorias aportadas al Protectorado Catalán de Fundaciones en junio de 2017. Pero la defensa de la Fundación Leo Messi aduce que ya están siendo investigados en Argentina, lo que cerraría la puerta a su revisión judicial en España.

Rettori atribuye en su denuncia a Messi, a su padre y a su hermano Rodrigo la posible comisión de delitos tributarios y contables, blanqueo y estafa. El cooperante, que colaboró con la Fundación entre agosto de 2014 y junio de 2015, denunció que Messi y su padre desviaron supuestamente fondos a una empresa pantalla, Hanns Enterprises Ltd., «registrada en la misma dirección y con el mismo titular que otra sociedad perteneciente al sr. Messi». Aunque la fundación se constituyó en 2007 -asegura- no se inscribió en el registro hasta siete años después. Además, sostiene que en su primer lustro de existencia no invirtió sus ingresos «en el porcentaje exigido legalmente" para fines de interés general.

Asimismo, mantiene que la institución no declaró a Hacienda los «ingresos multimillonarios obtenidos por los convenios» firmados con diversas empresas tanto en España como en Argentina, que según él no figuran en las memorias y balances presentados al Protectorado Catalán de Fundaciones.

La Justicia argentina, que investiga a la Fundación de Messi por supuesta falsedad documental, llegó a solicitar al club blaugrana las posibles transferencias o donaciones efectuadas a la institución de su jugador estrella, tras poner de relieve que solo invirtió el 6 por ciento de su presupuesto en proyectos sociales.