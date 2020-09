Coronavirus. Pierden 37-0 por miedo a acercarse a sus rivales y contagiarse

El miedo al coronavirus está en todos lados y cada día que pasa aumenta más. Los jugadores del Holdenstedt habían estado en contacto con alguien que dio positivo por coronavirus, pero todos se hicieron la prueba y dieron negativo.

Sin embargo, los jugadores del rival, del Ripdorf, no querían ni acercarse : “Tratamos de posponer el partido pero Holdenstedt quería jugar”, dijo el presidente del Ripdorf, Patrick Ristow. Lo mejor era, entonces, no disputar el partido, pero eso suponía una sanción de 200 euros y en el fútbol modesto, eso es mucho.

El Ripdorf hizo lo mínimo imprescindible: jugaron sólo 7 jugasores y no se acercaron al rival; el Holdenstedt jugó como siempre. “Cuando comenzó el partido, uno de nuestros jugadores pasó el balón al oponente y nuestro equipo caminó hacia las líneas laterales. Los jugadores de Holdenstedt no entendieron pero no queríamos arriesgar nada. Durante el resto del partido, nuestros jugadores volvieron al campo pero solo se quedaron parados en el campo”.

Y los goles fueron cayendo uno tras otro.

La duda que surge es si hicieron bien o es reprobable que no quieran jugar cuandos sus rivales ya han pasado el test. Y ¿qué sucedera si se da en el fútbol profesional?