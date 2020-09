Llega la última y mejorada versión de las Gamma de HEAD Padel

HEAD Padel ha vuelto para darle una vuelta de tuerca más a una de sus colecciones más diferentes, atrevidas y, sobre todo, deportivas: las palas Gamma.

Este nombre, que engloba dos modelos diferentes, la Graphene 360 Gamma Pro y la Graphene 360 Gamma Motion, han sido rediseñados y mejorados, para ofrecer más y mejores sensaciones en la pista y para seguir siendo esas palas enfocadas a un jugador que busca no solo jugar al pádel, sino obtener sensaciones extra con su pala y que quiere algo diferente al resto.

Graphene 360 Gamma Pro

Este modelo llega con la combinación de dos colores, teal y vyper red, o al revés, como prefieras. Cuenta con una geometría trabajada hasta el más mínimo detalle por los ingenieros de la marca y con la nueva tecnología Graphene 360.

Así han conseguido una pala con mucha potencia pero con el punto justo de control para no perder la dirección de la bola y, además, con una forma de hexágono que te sorprenderá, pues pocas palas del mercado la consiguen.

Este es el modelo que emplea una de las grandes promesas de la marca y del pádel nacional, Arturo Coello, pero también otro como Edu Alonso, actual campeón del mundo junior y número 95 del WPT.

El propio Coello comenta de su pala que ''su diseño es algo que desde el primer día me ha encantado. Creo que se sale de las formas tradicionales y eso la hace única. La pala cuenta con una goma intermedia, no es ni muy dura ni demasiado blanda, que la hace capaz de adaptarse a cualquier tipo de juego. Y bueno, me hace sentirme seguro de mi juego, me aporta mucho confort ya que es una pala muy polivalente, tiene mucho control de fondo lo cual a mi juego le beneficia, y me permite desarrollar el ataque por lo que mi sensación es buenísima con la Gamma Pro. HEAD ha realizado un gran trabajo con ella''.

Graphene 360 Gamma Motion

Igual que su hermana, posee forma hexagonal y la tecnología Graphene 360, lo que significa que es una pala muy cómoda para jugar, muy manejable. Combina dos colores, el bright crimson y violet, y la utilizan dos de las jugadoras de la marca: Carlotta Casali y Carla Serrano.

Con ella no pasarás desapercibido/a en la pista y, además, conseguirás grandes resultados, pues su facilidad en el manejo y su amplio punto dulce te permitirán golpear a la bola en casi cualquier situación.