Las amargas quejas de los jugadores del Betis por el arbitraje en su partido contra el Real Madrid

Algunos jugadores del Betis mostraron su opinión de lo sucedido en el partido contra el Real Madrid. Joel Robles, el portero verdiblanco, habló con tranquilidad, pero muy claro. “Estamos un poquito calientes, siempre igual, en caso de duda, al equipo grande”, dijo en los micrófonos de Movistar una vez. Y lo repetiría: “No he visto las jugadas, pero por lo que he preguntado dicen que son muy dudosas. Ahora hay que revisar, en el campo se ve de una manera y todos queremos que nos lo piten y ganar. Pero siempre es lo mismo, para mí en caso de duda al equipo grande". E insistió, cuando le preguntaron por el criterio para señalar las manos: “Al final hay un reglamento y ciertos momentos en que pitan las manos, otros en los que no, depende también del rival... Siempre es la misma historia, jugaditas pequeñas siempre a favor del grande, llevo muchos años de esto y siempre es lo mismo. Esperemos que cambie algún día”.

Por su parte, Canales escribió en Twitter el emoji de la boca cerrada en un hilo en el que debatían sobre las jugadas polémicas: el penalti de Bartra que supuso el 2-3 y la expulsión de Emerson.

🤐 — Sergio Canales (@SergioCanales) September 26, 2020