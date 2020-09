No hay mayor fan de la Isla de las Tentaciones que Joaquín, el jugador del Betis. La pena o la frustración por la derrota contra el Real Madrid se le pasó rápidamente viendo el reality. Alucinó.

Porque hubo una sorpresa. Apareció Andrea, que como Óscar, han llegado para cambiar el programa. Nadie lo esperaba

“Como todos ya sabéis soy Andrea, la princesa de ‘La isla de las tentaciones’ y el año pasado arrasé con todo”, ha dicho ella. “El año pasado me enamoré de Óscar pero no salió bien. Tengo muchas ganas de volver a enamorarme y es que no hay mayor tentación que alguien que ya ha caído en ella”, dijo como frase lapidaria.

Y Joaquín, en su casa, a punto de irse a la cama, no ha podido creérselo. “¡Esto no será verdad, esto no será verdad. Esto que estoy viendo no será verdad!", grita.

Y habla de Tom: “A mí el que me ha hace gracia es el Tom. Al Tom ese le van a faltar programas.... ¡es más caliente que una plancha olvidada. ¡Es un fenómeno!”.

Un espectáculo.