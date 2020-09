Tom Brusse, de la Isla de las Tentaciones, novio de Melyssa Pinto y ¿deportista profesional?

Tom Brusse está siendo la gran sorpresa o al menos el gran dinamizador de la Isla de las Tentaciones, el reality donde unas parejas prueban si serían capaces de aguantar la tentación.

El joven es la pareja de Melyssa Pinto y el flechazo nació en otro programa de parejas en ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Resulta que Tom conocía a una de las solteras del programa, como ella también reconoció y se ha sabido que ambos se besaron una vez en Madrid. Pero es que además, Tom elegía a Luzma para su primera cita, a la que reconocía que también conocía, al menos por conocidos comunes. Eso ha despertado todo tipo de comentarios y ha convertido a Tom en la primera estrella del programa.

Él es marroquí: “Alli tengo mis negocios: tengo mi hotel, juego al golf", ha dicho. Aunque el golf no es sólo un pasatiempo o un hobby. O no quiere que sea eso. Su objetivo es convertirse en un jugador profesional de golf.

Aunque por lo visto ahora no tiene mucho tiempo. Está en la isla, entre preocupaciones y tentaciones: “Estoy un poco preocupado porque no quiero hacer daño a Melyssa. Ella tiene un problema de seguridad y no quiero que ella malinterprete mis palabras o mis miradas con el resto de las chicas. Sé que eso le va a hacer daño”, decía en el programa,