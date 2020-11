Cada vez queda menos para que Fernando Alonso realice con el RS 20 de Renault un test en Abu Dhabi. El bicampeón del mundo está cada día más implicado en su inminente regreso al Mundial de F-1 en 2021. Su grado de compromiso con la escudería francesa le lleva a seguir muy de cerca las evoluciones del coche y a dar consejos y recomendaciones de forma permanente para la mejora del monoplaza. El propio Fernando así lo ha reconocido en Auto Hebdo: “Hace media hora le he enviado tres mensajes a Abiteboul. Sé que los ha leído, pero todavía no me ha respondido. Estoy seguro de que se está empezando a cansar de mí, porque ya ni me responde los mensajes”.

El gran objetivo de Fernando Alonso es que el coche de 2022, la temporada en la que entrará en vigor el nuevo reglamento, tenga opciones reales de pelear por el título. “La gente parece estar muy sorprendida cada vez que escuchan mi impicación, pero siempre ha sido así. La historia aquí puede volver a repetirse», afirma. “En la segunda época en McLaren todos se sorprendían de lo emocionado que estaba con el motor Honda y creían que estaba más contento que en Ferrari, donde también notaron mi entusiasmo siempre. Pero siempre he sido así, aunque mucha gente no se da cuenta hasta que trabaja conmigo”, comenta.