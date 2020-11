Iván Ramírez vuelve con Miguel Yanguas en un tándem explosivo para 2021

Hay despedidas que da pena hacer públicas y decisiones que son difíciles de tomar y seguro que eso es lo que les ha ocurrido a Iván Ramírez y Arturo Coello.

Tras un año magnífico, sublime el suyo partiendo desde la previa y consiguiendo la friolera de nueve cuadros finales de 10 y en ellos hasta siete cuartos de final consecutivos, se dicen adiós.

Es el momento de mirar hacia delante y buscar otros compromisos, como le ha ocurrido a Coello, tentado por un jugador de más alto ranking (no podemos desvelar aún el nombre) y no pudiendo decir que no, por lo que Ramírez ha decidido apostar por otro joven canterano con quien ya ha jugado a nivel internacional con España siendo campeones del mundo, en el circuito Challenger y en el WPT durante temporada y media.

Vuelven a juntarse Ramírez y Miguel Yanguas en una dupla de calidad infinita (tal y como nos contaban en exclusiva hace unos días), que no dudará en seguir creciendo, superando barreras y fases en los diferentes torneos e intentando subir en el ranking como hasta ahora. Mucha clase en el 20x10 que hará las delicias de los aficionados intentando asentarse en el cuadro final y dar algún susto a los cabezas de serie.

Mucha suerte en este nuevo proyecto y que sigamos deleitándonos con su pádel. Apunten sus nombres porque prometen hacer de 2021 un gran año.