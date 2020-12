El brutal ataque a Fernando Alonso: “Han cambiado las reglas por él”

El regreso de Fernando Alonso a la F1 genera expectación, entusiasmo, pero también enfado. Es un rival más, uno de los peligrosos y si tiene un coche competitivo, puede dar algún susto. Por eso, a algunos, como Lando Norris, no le ha gustado que Alonso pueda participar en las pruebas que la FIA deja hacer a los jóvenes. Tanto Alonso como el chino Guanyu Zhou se pondrán, el 15 de diciembre en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi al volante de los Renault R.S.20 que han competido en el Mundial de 2020. Fernando Alonso, en la preparación de su retorno a la Fórmula Uno la próxima temporada. “Fernando Alonso tiene el doble de mi edad, así que eso debe hacerme extremadamente joven”, asegura Norris.

Luego ya se pone serio.: “Es bastante obvio que Fernando no es un piloto joven. No es que solo haya hecho una o dos carreras... y ya este año ha realizado innumerables pruebas en coches de Fórmula 1. Entonces no lo entiendo. No entiendo por qué han cambiado las reglas solo para él. Creo que es bastante tonto y no debería permitirse”.

“Para Fernando este será el siguiente paso en su regreso. Ha trabajado de forma incansable para estar lo mejor preparado posible en 2021. Quiere aportar todo, no solo al equipo, sino también a los aficionados y al deporte que ha echado de menos en los últimos dos años”, dioj Cyril Abiteboul, director del equipo.

“Queremos agradecer a la FIA y a la Fórmula Uno que hayan aceptado nuestros planes para este test, en reconocimiento a nuestro compromiso con los jóvenes pilotos y a la propia dedicación de Fernando en la promoción de las carreras de los jóvenes talentos”, añadió.

Otros, como Ricciardo se lo han tomado con humor :Creo que Fernando ha mantenido mucha salud y estado físico. Se ve en muy buena forma y bastante joven. Creo que a simple vista ciertamente pasa como un piloto joven”.