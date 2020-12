Contra el Borussia, el pasado miércoles, el primer remate de cabeza de Benzema fue girando la cabeza, para poner el balón en la escuadra, muy académico; el segundo fue más un testarazo, tras amagar al defensa con un movimiento y ganarle la espalda, hacia donde iba la pelota. A todos los madridistas la comparación les salió natural: Karim es Santillana. Es decir, el delantero que hace sólo tres años era considerado un punta flojo para el conjunto blanco es ahora igualado a una de las leyendas más bravas de la historia del Real Madrid. Así es el fútbol, que cambia de punto de vista de repente.

Aunque es cierto que el recorrido del nueve francés para convencer al mundo del tipo de delantero que es ha sido largo y fatigoso, pero parece que ya no quedan incertidumbres acerca de su valía. Suma 257 goles. Por delante, en la historia del Real Madrid, ya sólo tiene a : Santillana (290), Alfredo Di Stéfano (308), Raúl González (323) y Cristiano Ronaldo (451). No son nombres menores, la verdad. Y hoy, contra el Atlético de Madrid va a disputar su encuentro número 528, es decir, que adelanta a Roberto Carlos y se convierte en el extranjero que más minutos ha vestido esa camiseta. Ya ni siquiera necesita convencer a nadie con sus movimientos en el campo, con sus caídas hacia la banda izquierda para confundir a los centrales; o sus bajadas al centro del campo para ayudar al equipo a mantener la pelota; o sus pases al primer toque. Da igual que no se vea o se valore eso. Ahora Karim puede defenderse con sus abrumadoras estadísticas.

Decía Camilo José Cela que en España quien resiste gana, y Benzema lo ha conseguido. El verano de 2009 fue el regreso de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid y la llegada de muchos y valiosos jugadores: Xabi Alonso, Kaká, Cristiano Ronaldo, Raúl Albiol, Karim Benzema, Álvaro Arbeloa, Negredo y Granero. . Sólo Negredo, Albiol, Cristiano y Benzema siguen jugando al máximo nivel, pero sólo Karim sigue haciéndolo de titular en el conjunto blanco.

Es probable que casi nadie confiara en que, de todos, iba a ser él quien comandara el Real Madrid de 2020.