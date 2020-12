Un ex del Real Madrid pide competir con la selección vasca

Cada vez hay más pasos para que las selecciones autonómicas jueguen partidos internacionales y puedan formar parte de la UEFA o la FIFA ante la polémica que genera en políticos, como Arrimadas. La Federación vasca de fútbol se puso a ello hace dos años, pero luego se detuvo. Ahora cuatro futbolistas han escrito una carta pidiendo que se aceleren los pasos. Asier Illarramendi (Real Sociedad y ex del Real Madrid), David Zurutuza (ex Real Sociedad), Asier Riesgo (Leganés) y Ainhoa Tirapu (ex del Athletic) son los firmantes. Pepe Reina, por ejemplo, ya ha mostrado que está en contra.

“Un 12 de diciembre, hace ya dos años, nos desplazamos a Durango, a la asamblea de la Federación Vasca de Fútbol, a apoyar la iniciativa de la propia Federación, que con el apoyo del Gobierno Vasco y de la asociación Euskal Herria Kirola, pedía a los clubes y demás estamentos de la Asamblea posicionarse sobre la solicitud de ingreso de la Federación Vasca en instancias internacionales, como paso previo imprescindible para solicitar la oficialidad de la selección vasca de fútbol”, asegura la carta de los futbolistas.

Dicen que están cansados del tiempo que ha pasado sin que se haga nada: “Entendimos entonces, que el apoyo prácticamente unánime de la Asamblea conllevaría sin más, a dar curso a la solicitud. Pero nada más lejos de la realidad. Han pasado dos años de aquella asamblea y, a punto de acabar el mandado del actual presidente de la Federación Vasca de Fútbol, el Sr. Luis Mari Elustondo, todavía no se ha presentado ni en la UEFA ni en la FIFA la solicitud de ingreso”.

Están cansados de partidos amistosos sin valor. Quieren ya cosas serias: “Las jugadoras y jugadores hemos mostrado durante muchos años nuestro compromiso con la Euskal Selekzioa. Un compromiso que nos ha llevado a reivindicar la oficialidad y a plantarnos cuando entendíamos que esos partidos amistosos, que habitualmente se celebraban en Navidad, no suponían un paso adelante para que nuestros futbolistas pudieran competir internacionalmente con su selección. Creemos recoger un sentir muy importante del mundo del fútbol, si afirmamos que seguimos manteniendo el compromiso con nuestra selección, pero sólo si se corresponde con avances en el camino de la oficialidad. En concreto, entendemos que, en cumplimiento del mandato de la Asamblea General, esa tramitación ante instancias internacionales competentes debe de realizarse ya, y que debe llevarse a cabo por la actual directiva de la Federación Vasca de Fútbol. Euskal Herria, a 8 de diciembre de 2020, terminan su polémica carta.