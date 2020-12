La respuesta de Pepe Reina a los que le llaman facha

Pepe Reina juega en el Lazio, donde sigue disfrutando de su profesión y muy atento a lo que sucede en España. A él no se le puede acusar de no “mojarse” en temas de actualidad. Estuvo con Inés Arrimadas en un acto de la Selección, y luego explicó su postura en El Transistor de Onda Cero.

A sus 38 años se prepara “de forma personalizada con un fisioterapeuta que va arreglando esas partes del cuerpo en las que no estás bien”, contaba en la radio para explicar por qué se puede estar en la élite a esa edad: “Lo más importante es no perder peso, especialmente en los periodos vacacionales”. “Seguiré hasta que físicamente esté bien y siga disfrutando...cuando no sienta esos nervios antes de cada partido, se habrá acabado”, ha añadido.

Le preguntaron por la Selección y que algunas comunidades autónomas puedan o quieran jugar torneo: “En ninguna concentración de la Selección he escuchado una conversación en la que se hablará de dividir la selección y que jugasen otras selecciones como la vasca o la catalana”, aseguró. Para él, “la camiseta de la Selección une a todos los españoles”, dice: “Siempre me he sentido un privilegiado en vestirla”.

Y no tiene miedo de hablar: “Por mis opiniones se me ha tachado de algo que considero que no soy, pero lo que la gente piense me da un poco igual. Yo tengo mi opinión y soy muy libre de darla”

Reina está jugando en Italia y reconoce que se ha enamorado de este país, pero su mejor nivel no ha sido ahí: “Mis mejores años de fútbol han sido en Inglaterr. Allí fue donde más me divertí y donde cumplí más objetivos a nivel personal y deportivo”.

Fue el portero suplente de la selección española campeona de todo, un jugador fundamental por su capacidad de hacer vestuario. Sobre el mejor portero de la historia no se quiere mojar, aunque tiene claras sus preferencias: “No me quedaría con un solo portero como el mejor de la historia. Ha habido muchos y es difícil destacar a uno por encima del resto. Diría a Peter Schmeichel, Buffon e Iker Casillas”.