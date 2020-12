El Clásico Real Madrid-Barcelona llegó marcado por el “caso Heurtel”. Incluso minutos antes del arranque del partido hubo tiempo para referirse a la polémica que ha afectado desde el martes al base francés. Uno de los comentaristas de Movistar +, Sitapha Savané, aprovechó incluso para lanzar un dardo a “El Chiringuito”. “Cuando he visto baloncesto en ’'El Chiringuito’' me he preocupado”, aseguró el jugador en referencia al programa de Josep Pedrerol.