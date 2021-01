Los Reyes Magos han traído un regalo rojiblanco al Cornellá. El club catalán recibe hoy al Atlético de Madrid en Copa del Rey tras superar al Marino en la ronda anterior. Aquel no fue un partido cualquiera. Se retrasó el inicio porque su equipaje se había extraviado en el viaje hasta Tenerife y llegó más tarde en un vuelo chárter. El resultado: el partido acabó a las 02:00 de la madrugada, pero la espera por la indumentaria no les quitó el sueño de la Copa. Se llevaron la victoria y el premio mayor del sorteo, el actual líder de la Liga: «Jugar contra ellos es consecuencia de una línea de trabajo durante muchos años. Las cosas se están haciendo bien y eso da satisfacción», explica Álex Talavera, presidente del Cornellà, a LA RAZÓN.

A pesar de ser el equipo más potente del bombo, Talavera confiesa que tuvo sensaciones contrapuestas cuando conoció el rival: «Siempre quieres que te toque ‘El Gordo’, pero la situación actual desgraciadamente no es la mejor. Quizás nos ha tocado en el peor momento posible». El partido se celebrará a puerta cerrada y, por ello, el club ha creado unas camisetas especiales para este partido que se sortearán entre sus abonados.

Esta no es la primera vez que «un grande» juega contra el Cornellà en Copa. En la temporada 2014/15, el Real Madrid se enfrentó en dieciseisavos al club catalán, en aquella ocasión a doble partido. El presidente desvela cuál de los dos equipos cree que es más difícil como rival: «El Atlético. Ellos se pueden adaptar muy bien a nuestro juego. Deportivamente, era uno de los rivales que menos preferíamos. Es el mejor equipo en Europa actualmente», señala. Ningún futbolista de la actual plantilla del Cornellà repite experiencia, por lo que la expectación y la ilusión son máximas antes disputar este partido: «Es una oportunidad impresionante de poder demostrar y competir contra uno de los mejores de Europa. Esas oportunidades no llegan cada temporada y tienen que ponerlo en valor, es algo excepcional y único. Tienen que disfrutar del partido y hacerlo lo mejor posible», cuenta Álex Talavera.

Entre los palos, estará un «chavalín» de 21 años formado en las categorías inferiores del club: «Es un partido especial por el rival, por lo que significa para los jugadores y para el club», cuenta a este periódico Ramón Juan, portero del Cornellà. Llegó con 12 años al club, lleva nueve temporadas formando parte del mismo y cuatro enrolado en la primera plantilla. Él fue el guardameta en la final del «playoff» de ascenso a Segunda División frente al Castellón de la pasada temporada, momento en el que el club se quedó a un paso de conseguir un ascenso histórico y que pudo cambiarle la vida: «Aquellos días anteriores a aquel partido lo pasé peor de nervios que en este. Aquel lo percibo como más importante porque nos cambiaba la vida. Este será un bonito recuerdo, pero no te hará subir de categoría», reconoce.

Respecto al Atlético, confiesa que era el rival del sorteo que quería: «Siempre quieres jugar contra equipos de esta magnitud por el recuerdo que se te puede quedar si los eliminas o, incluso, si haces un buen partido». Para ello, explica que intentarán que los futbolistas de Simeone no estén cómodos: «El planteamiento no debe cambiar mucho, debemos hacer un partido de Segunda B, que se les haga incómodo jugar en Cornellà, por lo que es este campo y por lo que somos nosotros». También, confiesa que le gustaría cambiar su camiseta con Oblak: «Si pudiera elegir, se la cambiaría a él. No sé si vendrá, pero ojalá, por el portero que es y porque compartimos la afición de defender la portería».