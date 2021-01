El mensaje de Gabriel Rufián por el discurso más “socialista” de Ibai Llanos sobre los impuestos

Ibai Llanos es uno de los comunicadores del momento. Su capacidad para conectar con la gente a través de las redes sociales y su buena relación con grandes deportistas le ha dado una popularidad creciente, que ahora empiezan a utilizar los políticos. Pedro Sánchez, Illa y ahora Gabriel Rufián. Ibai ha lanzado un discurso a favor de pagar impuestos y el portavoz de ERC lo ha retuiteado y aplaudido:

“Es lógico que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero”, asegura uno de los streamer más famosos «y más que le deberían quitar, y menos le deberían quitar a los que ganan 2.000, 1500, o menos», cuenta en su largo discurso. “Que me quiten el 50% es lo normal”, asegura.

«Toda mi familia está en esa situación y ojalá le quitasen menos dinero en impuestos”, dice y cuenta que su tía es dependienta, que su madre no gana mucho, pero que él vive muy bien: «Me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de ptua madre, y me parece normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero».

Dice que no le parece mal que la gente que gana mucho dinero se vaya a Andorra, porque la diferencia entre España y Andorra es abismal y eso hace que mucha gente se lo piensa. Él, sin embargo, no va a hacerlo. Vive bien con lo que gana y con lo que tributa. Lo hace porque considera que está bien hecho; “Es lo que hace todo el mundo, y si lo hace todo el mundo pues yo pago».

El discurso le ha encantado a Gabriel Rufián, que considera que es la gente como Llanos la que tiene que empezar a contar el relato, por la forma en que lo hace y por el público al que llegan.