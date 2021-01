Uno de los mejores jugadores europeos de 3x3, el suizo Marco Lehmann, ha decidido salir del armario. “Me llamo Marco Lehmann. Tengo 27 años, soy jugador profesional de baloncesto 3x3 y he decidido que no voy a esperar a retirarme para anunciar que soy gay”, ha anunciado en una carta abierta en Player’s Voice dentro de la web oficial de FIBA. Lehmann explica los motivos que le han llevado a dar este paso: “Esto es para todas esas personas que no quieren tener ya más una doble vida, para aquellos que viven en un sistema en el que no existen. Esto es para las futuras generaciones para que puedan vivir y disfrutar de una vida deportiva sin tener que esconderse. No voy a mentir, esto es para mí también, para vivir sin esta carga”.

“Cada semana cuando mi novio me llevaba al aeropuerto, pasaba de ser el hombre gay feliz en una relación a un atleta profesional sin emociones que no quería hablar de su vida personal”, asegura en la carta. Hace trece meses sufrió una crisis en la que Toqué fondo. Empecé a llorar, sudores fríos por la espalda... ¿y para qué? Simplemente por pensar en el próximo entrenamiento. No podía aguantar el pensamiento de cambiar mi personalidad una vez más”. “Ser gay en un deporte de equipo parece tabú. Y ha de parar ya. Hay jugadores jóvenes que dejan el deporte colectivo cuando descubren que son gays”. Lehmann sufrió vejaciones cuando un entrenador dijo a su equipo que jugaban como “nenazas” y algunos compañeros llegaron a afirmar que “la homosexualidad es una enfermedad. Deberían matarse. Imagina jugar con alguien así”.

Lehmann estuvo cerca de salir del armario en otras ocasiones para “explicarles todo y contestar a sus preguntas, pero me di cuenta que eran mis compañeros quienes decidían mi carrera. Son tus entrenadores, tu directiva, los equipos que te ofrecen contratos y tienes miedo de que no te ofrezcan uno por tu orientación sexual. Eso impidió que hiciese mi anuncio hasta hoy...”. Su objetivo ahora es ganar el World Tour y llevar a Suiza a los Juegos Olímpicos de 2024.