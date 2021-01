Según “The Times”, el gobierno japonés habría decidido internamente cancelar definitivamente los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, a causa de la pandemia de coronavirus, y poner todo su esfuerzo en conseguir que la cita deportiva más importante del mundo llegue a la ciudad en 2032.

No hay una decisión oficial al respecto, y desde el Comité Olímpico Internacional, con Thomas Bach a la cabeza, se insiste en que no hay ningún razón para pensar en que los Juegos no arranquen el 23 de julio. Pero la realidad es que la situación sanitaria creada por el Covid-19 se va complicando por momentos y la incipiente campaña de vacunación no va a ser suficiente.

En Japón son cada vez más pesimistas, mientras los atletas no saben qué hacer con su preparación, ya que entrenar sin saber cuándo podrán competir es muy estresante y una situación incómoda. Además, lo lógico es que todos los deportistas y personas implicadas en la organización que viajen a Tokio deberían estar protegidos del virus con el mismo tipo de vacuna, y eso sí que es imposible.