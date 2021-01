Real Madrid: Odegaard ya tiene equipo y no es de LaLiga

Media temporada ha durado la ilusión de noruego Martin Odegaard en el Real Madrid. No ha tenido minutos y no quiere tener más paciencia. Zidane no ha contado con él y se marcha, con permiso del Real Madrid, cedido. No entrenó con el resto de la plantilla del Real Madrid en la vuelta a los entrenamientos tras la debacle copera, eliminados en dieciseisavos de final por un equipo de Segunda B como el Alcoyano, en una mañana de rostros serios que dejó la ausencia de Sergio Ramos y el regreso al grupo de Dani Carvajal en una parte de la sesión.

Odegaard se quedó en el gimnasio a la espera de que se solucione su situación después de pedirle al club que le deje salir cedido. Sobre la mesa tiene numerosas peticiones de clubes. En principio parecía que la Real Sociedad iba a ser su destino, volver al lugar que le hizo feliz; después llegó el Sevilla o los rumores de que interesaba al Sevilla de Lopetegui, que podía ser un buen lugar para seguir creciendo. Pero todo apunta a que se marcha al Arsenal, con Ceballos y Arteta, a labrarse un futuro, que ahora no encuentra en el Real Madrid. Volverá en junio.

Media temporada ha durado la ilusión de noruego Martin Odegaard en el Real Madrid. No ha tenido minutos no entrenó con el resto de la plantilla del Real Madrid en la vuelta a los entrenamientos tras la debacle copera, eliminados en dieciseisavos de final por un equipo de Segunda B como el Alcoyano.

Ahora el Madrid pierde un buen recambio y Zidane se queda con las cartas marcadas para el centro del campo: Modric, Kroos y Casemiro, que son los habituales y los que suman minutos, más Valverde e Isco, un jugador en el que sigue confiando Zidane, quizá ya contra toda esperanza. Tiene que despertar el andaluz porque puede convertirse, aún más, en el centro de las críticas.