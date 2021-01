“Espero que Odegaard no sea una vergüenza, como Denis Suárez”

Martin Odegaard espera que se confirme su cesión al Arsenal hasta final de temporada en busca del tiempo de juego que no ha tenido en el Real Madrid, pero no todos le esperan con los brazos abiertos en su nuevo destino. Por ejemplo, Alan Smith, histórico delantero del Arsenal en los años 80 y 90, ha expresado sus dudas sobre lo acertado del fichaje para el equipo inglés.

“Espero que no sea una vergüenza como Denis Suárez”, ha dicho Smith en una entrevista concedida a SuperSport. “Ha tenido problemas en el Real Madrid y lo último que quiere el Arsenal es meter a alguien que no pueda ofrecer nada. Pienso en Denis Suárez que llegó al club sin estar preparado físicamente y luego se lesionó. Al final fue un poco vergonzoso, así que espero que hagan su trabajo con Odegaard”, advierte.

“Ha tenido sus problemas desarrollándose en el Real Madrid y lo último que quiere el Arsenal es meter a alguien que no pueda ofrecer nada”, dice. “No tengo esperanzas de que juegue muchos partidos, quizá entre y salga. Se esperaba mucho de él cuando fue al Real Madrid. Sucede a menudo que esas expectativas no se materializan”, asegura Smith. “Pero el Arsenal tiene una mano atada a la espalda porque no puede gastar mucho dinero y tiene que ser creativo con las cesiones. Aunque Ceballos lo ha hecho bien”, añade.