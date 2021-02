Huecco lanza un mensaje a favor de El Rubius y pone un curioso apodo a Pablo Iglesias

El Rubius está teniendo algunos aliados con los que seguramente no contaba cuando escribió su carta justificando que se marchaba a Andorra. Amarna Miller le ha apoyado y también el cantante Huecco, que se ha metido en un lío en las redes por apoyar al youtuber, y de paso meterse con Pablo Iglesias: Pues @Rubiu5 lo he leído hasta el final... destapas verdades muy incómodas para el sistema El VicepresiNetflix del Gobierno no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones de nada... sirva lo tuyo para abrir el debate del arrase a impuestos que se viene en plena crisis”, escribió cuando se hizo pública la carta de El Rubius. El youtuber escribió porque estaba muy molesto, principalmente con el ex jugador de baloncesto Juanma López Iturriaga, que en una conversación en la red mostró su enfado. Eso lo retuiteó Pablo Iglesias y El Rubius, explotó.

Claro que una afirmación así no puede dejar indiferente a nadie y más con un tema tan delicado como es el asunto de los impuestos. A El Rubius, como a otros youtubers que presumen de irse a Andorra para evitar la fiscalidad española se les ha puesto en la diana. Pero también, su movimiento ha abierto un debate.

Huecco después de su mensaje tuvo que matizar lo que quería decir porque se le echaban encima: “Algunos estáis llevando el hilo a que defiendo el no pagar impuestos. Jamás. Falso. Solo he abierto el debate de q, con Autónomos y Pymes al límite, no me parece la mejor idea SUBIR impuestos sin gestos de empatizar reduciendo el Gasto en plena crisis. No de Sanidad, pensiones...”, escribe para dar a entender mejor lo que quería decir.

.”.. pero todos sabemos que hay Gasto prescindible de cosas que ahora, con la que está cayendo, no tocan. Es mi opinión. De ahí a defender la evasión, jamás. Nuestro bienestar se nutre de nuestros impuestos pero un abuso de ellos en plena crisis nos hundirá aún más a todos”, sigue, expresando una teoría que piensan muchos liberales: que el subir impuestos no aumenta la recaudación tanto como ahoga a los que los pagan y, por tanto, reduce la productividad.

Huecco asegura que el paga impuestos y que, a diferencia de lo que han dicho los youtubers, lo hace porque piensa que es lo mejor para el país, aunque deja bastante claro que no se fía de los que ahora tienen que administrar ese dinero: “Queridos haters y trolls : pago desde siempre orgulloso todos mis impuestos en España Lástima q no se pueda marcar en la declaración la casilla de Sanidad/Educación/Limpieza... Parte va a 6000 coches oficiales eco, 23 ministerios, chiringuitos...¿Y si reducimos Gasto?

No es el primer caso en el que quien defiende a El Rubius tiene que dar un par de pasos para atrás tras la tormenta que se genera en las redes sociales. Por eso, el ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes, respecto a otro usuario de la red, que como Huecco apoyó a El Rubius ha escrito: “Vivimos tiempos en los que si no piensas como «debes», el insulto y la descalificación son las únicas respuestas del intolerante. Todo ello amparado, en muchas ocasiones, en el cobarde anonimato”