Los jugadores de la NBA estallan contra la celebración del All-Star: “Es estúpido”

Los jugadores de la NBA ya han expresado alto y claro que no quieren participar en el All Star Game de la pandemia que la liga ha acordado recientemente con el sindicato de jugadores NBPA y que se celebraría el próximo 7 de marzo. Unos de los últimos en expresar su negativa a la celebración han sido De’Aaron Fox y LeBron James.

El jugador de los Lakers se mostró muy crítico tras el partido ante los Nuggets. “No tengo ni energía ni entusiasmo por el All Star esta temporada, no lo entiendo”, explicó el jugador, que esperaba disfrutar de los cinco días de descanso que originalmente manejaba la liga entre el 5 y el 10 de marzo. “Es una bofetada en nuestra cara, seguimos lidiando con una pandemia y todo lo que ha ocurrido... ya veis que no estoy contento, pero está fuera de mis manos. Estaré allí físicamente, pero no mentalmente”.

El base titular de los Kings de Sacramento, De’Aaron Fox, también calificó como algo “estúpido” que el Sindicato de Jugadores y la liga traten de organizar el Partido de las Estrellas, en Atlanta, en medio de la pandemia del coronavirus.

“Si voy a ser brutalmente honesto, creo que es estúpido”, dijo Fox después de llevar a los Kings a una victoria sobre los Boston Celtics. “Si tenemos que usar una máscara y hacer todo esto para un partido regular, ¿cuál es el punto para de vuelta el Partido de Estrellas?. Obviamente, el dinero hace girar al mundo, así que es lo que es”, declaró.

Otros van incluso más allá y amenazan con no acudir. Es el caso de Joel Embiid, uno de los principales candidatos al MVP en este comienzo de temporada: “Yo no tengo claro que vaya a ir. Depende de la salud”.

Oficialmente la NBA todavía no ha dado a conocer los planes que tiene para el posible partido, mientras que ya es oficial la cancelación del Fin de Semana que estaba previsto realizarse en el Indianápolis.