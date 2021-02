La novia de la ex estrella del Arsenal Nicklas Bendtner lo enseña todo en Instagram

La novia de Nicjlas Bendtner ha revelado por qué la ex estrella del Arsenal está feliz tras dejar atrás su carrera futbolística ... al publicar un selfie desnuda que ha incendiado las redes. El internacional danés Bendtner no ha jugado desde que el FC Copenhague le diera la carta de libertad hace 14 meses y ahora disfruta de su espectacular pareja. Las reacciones al sugerente posado no se hicieron esperar y la imagen ha cosechado casi 32.000 “Me gusta! en un solo día.

Philine Roepstorff, de 33 años, está volcada en su propia carrera como modelo, diseñadora de moda e influencer y decidió recurrir a las redes sociales para protestar por los cambios legales propuestos en su ámbito de trabajo en Dinamarca. Philine escribió: “El defensor del consumidor aparentemente promete multas a todos los que usan ropa que compraron y pagaron. Así que… desafortunadamente ya no puedo publicar fotos con ropa”.

Y dicho y hecho. La espectacular modelo de piernas largas reventaba Instagram con una foto de ella misma completamente desnuda, de espaldas a la cámara. La joven nacida en Copenhague luce un bronceado intenso impresionante excepto por la marca dejada en su trasero por el uso de un diminuto biquini. Aunque, este no es el primer desnudo que la joven, que suele regalar a sus seguidores instantáneas de los más sexy, publica en redes sociales.

Philine y su novio futbolista protagonizaron el año pasado el reality show danés Bendtner & Philine.

Bendtner ha expresado recientemente su intención de realizar un curso de entrenador para poder dirigir un club en la Superliga de Dinamarca. El futbolista militó nueve años con el Arsenal, anotando 45 goles en 171 partidos. También ha jugado para Birmingham City, Sunderland, Nottingham Forest, Juventus, Wolfsburg y Rosenborg.