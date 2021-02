Rafa Nadal sigue adelante en el Open de Australia, y con más optimismo que nunca. “Si comparamos cómo estaba hace cinco días y cómo estoy ahora mismo, es totalmente diferente. Mi perspectiva y motivación han cambiado totalmente”, explicó el español tras superar a Fognini en el que ha sido su mejor partido hasta el momento. “Es normal que haya jugado mejor porque he podido entrenar dos días”, dijo en relación a sus problemas de espalda, que van desapareciendo. “Tengo que dar un paso más para el siguiente desafío”, añadió.

El siguiente desafío será el griego Tsitsipas, que llega a cuartos de final sin tener que haber jugado los octavos. Le esperaba un duro partido contra Berrettini, pero el italiano no pudo ni empezar el encuentro por una lesión: una distensión abdominal. “Lo sentí durante el partido anterior contra Khachanov y es peor de lo que pensaba, así que no puedo jugar”, explicó Berrettini, que en su duelo con el ruso pidió la asistencia médica, pero pudo terminar e imponerse en tres tie breaks, pero ahora no está en condiciones de seguir. Es una dolencia en la misma zona que se dañó Djokovic, lo que no es casualidad, como explica en este análisis Anabel Medina, pero la del número uno debe ser más leve porque saltó a la pista contra Raonic y lo venció, aunque después dijo: “Si no fuera un Grand Slam me habría retirado”.

Tsitsipas, por tanto, llega descansado al duelo con Nadal. El heleno pasó un mal rato en segunda ronda ante Kokkinakis, al que terminó venciendo en cinco sets y cuatro horas y media, pero la primera y la tercera ronda, ante Simon e Ymer, respectivamente, las despachó en apenas una hora y media cada una. Tampoco es que el español vaya a llegar agotado, pues ha solventado sus tres compromisos por la vía rápida, en tres sets. Los precedentes de Rafa con Tsitsipas son muy positivos: se han enfrentado siete veces y en seis venció el zurdo. Su única derrota fue curiosamente en tierra, pero con el añadido de que fue en Madrid, ciudad con algo de altitud que dificulta un poco más el juego de Nadal. Fue en 2019. Unas semanas después se volvieron a ver en Roma y el vencedor cambió. La última vez que se enfrentaron fue hace apenas tres meses, en las ATP Finals, con triunfo en tres sets del manacorense (6-4, 4-6 y 6-2). En Grand Slams coincidieron en las semifinales precisamente del Open de Australia 2019 y el griego, que había eliminado antes a Federer, recibió una paliza: 6-2, 6-4 y 6-0. Pero ahora es mejor tenista y la rapidez de las pistas le puede venir bien, ya que tiene un juego bastante agresivo. Tsitsipas ha dicho siempre que le preguntan que Rafa es el rival más difícil de superar. De él admirar su capacidad para luchar cada bola.

Por el mismo lado del cuadro hay otro partido por todo lo alto. El duelo entre rusos: Medvedev contra Rublev, repitiendo el duelo del pasado US Open en la misma ronda, que se llevó Medvedev en tres parciales, pero muy ajustados. Son amigos, se conocen bien y juntos acaban de conquistar la ATP Cup.