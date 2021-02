Anabel Medina: “El tenista tiene una capacidad de adaptación mayor que en otros deportes”

Se ha cumplido la primera semana del Open de Australia, primer Grand Slam de 2021, un torneo marcado por las extrañas circunstancias que vive el mundo en el que se han visto más lesiones de las normales, unas pistas rápidas, la presencia de público primero para luego desaparecer por medidas de seguridad por la pandemia... Anabel Medina, experta en tenis de Eurosport -cadena que emite en directo y en exclusiva el Open de Australia-, analiza para LA RAZÓN de lo sucedido hasta ahora y lo que está por venir.

Empezamos??? Ya en @Eurosport_ES 1 con @anabelmedina para comentar el Svitolina - Gauff. Y luego Rafa. Mañanita para estar enchufados al mejor tenis!! #AusOpenEurosport pic.twitter.com/XjHhFkZr1M — Álvaro Benito (@alvarobenitolb) February 11, 2021

-Garbiñe lo tuvo ante Osaka...

-Jugó fenomenal, un partido muy bueno, serio... Pero el tenis es así y también hay que valorar el esfuerzo de Osaka: parecía que había entrado en barrena al final del primer set y el principio del segundo, por el buen hacer de Garbiñe, que puso como un muro y no se dejaba hacer ganadores, pero la japonesa se calmó, analizó la situación, se puso a pelotear más... y desde el 5-3 en el tercero, cuando cedió las dos pelotas de partido, al 5-7 no cometió un error no forzado más. Para mí la ganadora de este encuentro sale muy reforzada para el resto del torneo y Osaka se pone más peligrosa.

-¿Podrá Serena Williams con la maldición del vigésimo cuarto Grand Slam (lo persigue desde 2017)?

-En este Open de Australia Serena está pasando como más desapercibida. Quizá no se le está dando tanta importancia y los resultados están ahí. Ha sacado un partido importante, duro contra una rival complicada como Sabalenka y siempre hay que tenerla en cuenta. Luego está Barty, la número uno, un ejemplo de jugadora talentosa, muy creativa. A Halep le está costando un poco porque la pista está muy rápida y ella puede hacer más su juego sólido, de pasar más bolas, ser consistente, en superficies más lentas.

-¿Y cómo está Nadal?

-Él ha dicho que hizo una de las mejores pretemporadas de su carrera, de sensaciones estaba bien, una lástima lo de la espalda. Creo que fue inteligente en no forzar en la ATP Cup y parece que le está yendo mejor. Es cierto que el primer o segunda día alguna bola a la que él suele correr la dejaba un poco pasar, dosificándose, bastante inteligente si no lo necesitaba porque el resultado iba a su favor, y en el último partido ya lo vi moviéndose bien, sacando perfecto, incluso con bolas de smash sin especular dejándolas botar, sino que rematando directamente... Si él está con buenas sensaciones le hace todavía más peligroso.

El servicio es lo que menos se entrena y la zona abdominal se carga mucho con ese golpe ANABEL MEDINA

-¿Cómo se explican tantas lesiones?

-Ha habido mucho espacio desde que terminó la temporada hasta ahora. Muchas de esas lesiones son en la zona abdominal, y tiene un significado porque al final, cuando tú planificas un entrenamiento o una gira, si entrenas dos o tres horas lo que menos haces es sacar, dedicas el 90 por ciento del tiempo a golpear derecha, revés, volea, correr, hacer físico, a coger esa intensidad, esas solidez... Se han encontrado con que han llegado a Australia después de mucho tiempo sin competir, allí han tenido un tiempo limitado para entrenar, entonces le dedicas todavía menos tiempo al servicio, y empiezas a jugar a cinco sets y, claro, el abdominal es un músculo que para el gesto del saque es muy explosivo, y se va cargando.

-Más que nunca, ¿será un torneo en el que ganará el que mejor se adapte?

-Cuando hablo con atletas de otros deportes y les digo que juego “en el tercer turno” se sorprenden: “¿Que no sabes a que hora exacta juegas? ¿Y cuándo comes?”. Es un ejemplo de que el tenista tiene la capacidad de adaptarse más que en otros deportes. Y no sabes si va a hacer sol, frío, aire. Este año además, no ya sólo en el Open de Australia, por las circunstancias lo que nos vamos a encontrar, el jugador que tenga la capacidad de calmarse, aceptarlo y de jugar con las condiciones que haya va a ser el que mejor lo va a hacer.

-Un día con público, otro sin él...

-Se ha estado jugando parte del año pasado sin público. Casi fue más impactante que al principio hubiese público que que ahora no lo haya. Nos dio como una alegría ver así las gradas, porque parte de la magia del tenis la genera el público con esa expectación, ese ánimo, entonces como que nos habíamos ilusionado mucho, y que ahora no lo haya nos da un poquito de bajón, pero creo que en ese sentido los jugadores se adaptan muy bien.

-Las pistas son muy rápidas... ¿Eso es bueno?

-No es lo habitual. De hecho, durante los últimos años la tendencia ha sido a lo contrario. El tenis ha evolucionado, ahora se pega mucho más fuerte que hace 10 o 15 años y los torneos han hecho las pistas más lentas un poco para contrarrestar el juego agresivo que hay ahora. Australia lleva desde hace cuatro o cinco años siendo un Grand Slam ya bastante rápido, y también se comentaba entre los jugadores que era raro que dependiendo en la pista en la que jugases estaba más rápida o más lenta. El Open de Australia hizo una gran inversión para rehacerlas todas y que tuvieran la misma velocidad. Se utiliza normalmente una resina y cuantas más capas, más lenta. Estas pistas benefician a los jugadores más agresivos, a los buenos sacadores, a los que tengan buena velocidad de pelota, porque al final para el tenista que está enfrente es más difícil defender, la pelota en el suelo sale muy rápida, se levanta menos.

-Djokovic también tiene molestias...

-Lo impactante fue que al principio [ante Fritz en tercera ronda] parecía que estaba lesionado y que no podía ni sentarse en los cambios de lado, y terminó con esos gritos... Eso me sorprendió, pero él tuvo la capacidad de adaptarse y luego dijo que había sido muy importante para él y pudo jugar contra Raonic y ganar.

-¿Hay tenistas cada vez más cerca de Nadal, Djokovic y Federer?

-Ya estamos viendo alguna sorpresa en torneos importantes, sobre todo por el lado de Thiem, aunque en Australia ha perdido; Medvedev parece que está sólido por su juego, Zverev está cada vez más maduro, y Tsitsipas es quizá el que está más irregular... El relevo vendrá, es ley de vida, ya veremos cuándo. Rafa, Roger y Djokovic contestaban cuando tenían 27 o 28 años si se veían a los 35 con este nivel y decían que ni locos. El deporte ha evolucionado mucho, los jugadores se cuidan más, cuidan su calendario, sus rutinas y es lo que están haciendo para ampliar sus carreras de forma inteligente.

-Como entrenadora, ¿cómo vio el incidente entre Medvedev y su técnico?

-Eso va asociado a jugadores con carácter. Aunque él quiera transmitir esa frialdad y no gesticula ni en las victorias, es un jugador con mucho carácter y en momentos se le exige al deportista que tenga un comportamiento ejemplar, pero son humanos y a veces se pierden los nervios con las pulsaciones disparadas. El entrenador respondió fenomenal, vio que su jugador había entrado en bucle y quizá esos nervios los estaba descargando con él y para quitar la atención sobre él, que seguramente era lo que le estaba descentrando, se fue de la pista. Medevedev se focalizó en el partido y ganó.

-¿Qué consejo daría a Carlos Alcaraz?

-Estamos acostumbrados a tener grandes estrellas y siempre queremos relevos. Se ha puesto la mirada en Carlos Alcaraz y la realidad es que es un jugador espectacular y ya lo ha demostrado en el Open de Australia con 17 años. Impresiona la mentalidad y lo claro que lo tiene todo, por otro lado intentaría transmitirle calma porque es muy joven y poner el foco en “el relevo de Rafa” son palabras mayores, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia. Es ponerle una presión añadida a un jugador con una edad muy temprana, pero tiene un equipo muy bueno, Ferrero fue número uno y sabe cómo gestionar esto.