Así jugaba el médico de Maradona con la medicación para disimular su estado

La investigación sobre la muerte de Diego Armando Maradona sigue avanzando y continúan desvelándose información de cuál era su verdadero estado semanas antes de fallecer y cuál fue el comportamiento de los médicos que se encargaron de su tratamiento. El diario argentino Página 12 publicó los mensajes que se intercambiaron el médico de Diego, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz y quedó al descubierto el plan que habrían ideado para Maradona para que en el día de su cumpleaños estuviera “presentable”.

Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo al que estaba entrenando Maradona, le hizo un homenaje en el día de su 60 cumpleaños y Luque envió un mensaje en el grupo de WhatsApp que compartía con Cosachov y Díaz con una consigna clara: “Se viene el cumpleaños. Hay que reducirle la medicación para que pueda estar presentable”.

El 30 de octubre Maradona puedo acudir al estadio de Gimnasia para recibir el homenaje del club y de la afición, pero debido a su extrema debilidad no pudo quedarse a presenciar el partido contra Patronato. Ayudado siempre por dos personas para caminar, Diego abandonó el campo antes de comenzar el encuentro. Su estado de salud era tan delicado que tres días más tarde fue internado en una clínica debido a su deshidratación y anemia y el 3 de noviembre fue operado de urgencia de un hematoma subdural.

En las conversaciones de WhatsApp publicadas por Página 12 queda claro que los médicos sabían cuál era el verdadero estado de Maradona. “O perdemos la licencia y vamos en cana [somos encarcelados] o somos semidioses”, le dijo el psicólogo Carlos Díaz a la psiquiatra Agustina Cosachov. Esto demostraría que sabían que estaban jugando con la vida de Diego Maradona.

En esos chats también quedó al descubierto la intención de ocultar información sobre el estado de Maradona a Verónica Ojeda, madre del hijo pequeño de Diego. “Aparentemente Verónica Ojeda está presionando. Entendió que tenía principio de Alzheimer y trastorno bipolar entonces se preocupó. Cuanta menos información le demos a Verónica mejor. Quedó asustada y por eso hizo quilombo”, comentó la psiquiatra Cosachov a Luque y Díaz.

Cosachov también pidió a sus compañeros que acordaran una estrategia a seguir: “Me parece que es prudente y precavido que como estrategia nos pongamos de acuerdo con las cosas que vamos a decir, porque si no quedamos como que uno dice una cosa y otro dice otra. Vayamos por la misma línea, no digamos diagnóstico a la familia excepto que pregunten y poca información a Ojeda que es quilombera. Yo estoy contenta con cómo venimos. Esa mina es una negra villera”. Otro miembro del equipo apostilló: “Sí, pata sucia y falsa. No pasa nada”.