Nadal tampoco jugará en Acapulco: ¡no le pueden pagar!, sus problemas de espalda...

Después de la renuncia a Rotterdam, la de Acapulco. “Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, donde he jugado los últimos 4 años, pero éste no ha sido posible. Ojalá en 2022!”, escribió Rafa Nadal en sus redes sociales. El calendario del tenista balear se está viendo alterado en este año tan extraño por la pandemia. Los problemas en la espalda le lastraron la preparación para el Open de Australia, jugó infiltrado el primer Grand Slam del curso y llegó hasta cuartos de final, donde Tsitsipas le superó, remontándole dos sets.

Estos problemas físicos se han juntado con otros económicos, causados también por la crisis que está trayendo la pandemia. El torneo de Acapulco no está entre los obligatorios para los tenistas “top” (que sí deben ir, por ejemplo, a los Masters 1.000, y si no lo hacen son multados), y para atraer a las mejores raquetas, lo que suelen hacer los organizadores es ofrecer un fijo económico importante, aparte de lo que consiga en premios en función de la ronda a la que llegue. Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano, explicó en declaraciones al periódico mexicano Excélsior que este año no tenían suficiente dinero para pagar al español. “La relación con Carlos Costa [agente de Nadal] es super buena y la cosa fue muy abierta, la realidad es que no hay fondos para pagar. Nuestro presupuesto de este año es super mega limitado, entonces decidimos invertir ese dinero en traer a quien tengamos que traer”, explicó Zurutuza.

Sí estarán, en cambio, otros tenistas del “top 10″ como Tsitsipas (el número 6 del mundo), Zverev (7) y Schawartzman (9). “Ya teníamos un contrato firmado con Zverev y nos salía más caro cancelarlo que pagarle. Y los otros jugadores, los cuatro o cinco que invitamos con un appearance fee [a los que le pagan un dinero aparte por su participación] se han puesto las pilas, sus exigencias económicas son sustancialmente menores a lo que normalmente lo hacen”, insistió el director de Acapulco en el medio mexicano. El dinero en premios también se reduce de manera considerable, al pasar de dos millones de dólares a poco más de uno.

Nadal defendía título. En 2020 Acapulco fue el último torneo que pudo disputar antes del parón por el coronavirus, pero no perderá esos 500 puntos, que están congelados hasta el año que viene por la nueva norma aplicada a causa del covid. La siguiente cita sería el Masters 1.000 de Miami, pero hacer un viaje transoceánico sólo para jugar ese torneo es poco probable. La lógica apunta a que Rafa ya vuelva a la acción en la tierra batida de Montecarlo, el 11 de abril. Durante este mes lo más probable es que pierda el número dos mundo a manos de Medvedev, que ahora está a 115 puntos, pero después podría recuperarlo antes de Roland Garros, lo que sería importante para evitar un posible duelo con Djokovic antes de la final. Pero en el pensamiento de Nadal últimamente la máxima es que la salud es lo primero y no quiere forzar si supone un riesgo de un parón más largo.