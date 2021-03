“Macho alfa”. El último ataque de Víctor Font a Joan Laporta

Xavi Hernández es uno de los nombres que centran la atención en las elecciones al Barcelona que se celebran el domingo. “Queremos una estructura en la que el liderazgo último esté en manos de alguien que cree en el modelo, que puede liderar el proyecto deportivo del Barça de los próximos diez años y que devuelva la ilusión al barcelonismo. Nuestra apuesta es clara: Xavi Hernández”, dice el candidato Víctor Font en una entrevista concedida al canal #Vamos, de Movistar.

“Mi modelo y el de Laporta son diferentes. El suyo es presidencialista, el macho alfa, como dijo en el debate, el proyecto soy yo, lo tengo dentro”, asegura Font, que carga contra el que se supone es el gran favorito a las elecciones del club azulgrana. “No hay espacio para talento complementario, que es lo que hace falta en el siglo XXI para hacer frente a los clubes con los que competimos, reto económico y el modelo presidencialista de toda la vida ya no sirve”, añade.

“Él cree que con su popularidad, con su notoriedad, con haber sido presidente en una época de muchos éxitos, los socios van a hacer un acto de fe y van a votar a ciegas y no hace falta contar nada. Del proyecto deportivo no sabemos nada, van amigos suyos a darle apoyo, pero no sabemos quién va a fichar, si va a fichar Mateo Alemany, si va a fichar Pichi Alonso, Víctor Muñoz, Sergi Barjuán o Rafa Yuste”, afirma Font.